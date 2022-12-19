Как отметить рождественские праздники в Екатеринбурге в 2023 году

Встретить праздник можно в музее, театре, на концерте и на детских мероприятиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа праздничных мероприятий на Рождество-2022-2023 в Екатеринбурге будет полезна тем, кто ищет афишу на 7 января. Мы подскажем вам, как и где лучше отметить рождественские праздники.

КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА КОНЦЕРТЕ

Рождественский концерт от «Урал Опера Балет»

Каждый Новый год Екатеринбургский театр оперы и балета дарит зрителям особый Рождественский концерт классической школы. Пойти на концерт можно с детьми от 6 лет. В концерте участвуют солисты оперы, хор, детский хор, балет и симфонический оркестр. Нынче программа состоит из двух частей. В первую из них вошли фрагменты редко исполняемых романтических опер - «Вилисы» Пуччини, «Проданная невеста» Сметаны, «Обручение в монастыре» Прокофьева. Во второй части концерта можно услышать произведения XX века.

Место: «Урал Опера Балет» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета)

Адрес: пр. Ленина, 46а

Дата: 6.01, 8.01

Цена: от 300 рублей

«Альтернативная елка»

Взрослые любят Новый год не меньше детей и прекрасно помнят, как здорово было проводить время на новогодних утренниках с елками и Дедом Морозом. «Альтернативная елка» - это ламповый квартирник для взрослых с любимыми мелодиями и шампанским.

Место: Центр современной драматургии

Адрес: ул. Малышева, 145а, лит. ф

Дата: 6.01, 7.01

Цена: 1 200 рублей

День рождения «Бомонда»

Среди исполнителей концерта арт-проекта будут приглашенный солист театров La Skala (Италия), Metropoliten Opera (США), Сиднейской и Берлинской опер, Мариинского театра Александр Краснов; приглашенный солист театров Lа Skala (Италия), Theatre du Capitole (Франция), Teatro Municipal de Santiago (Чили), Гамбургской государственной оперы, Национальной оперы Греции, Национальной оперы Эстонии, Санкт-Петербург Опера, солист «Урал Опера Балет» Олег Бударацкий. Заслуженная артистка России Тамара Савич.

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: ул. 8 Марта, 104

Дата: 7.01

Цена: от 400 рублей

Рождественский концерт от Уральского народного хора

В преддверии любимого многими праздника артисты хора исполнят русские народные песни, которые настроят зрителей на нужный лад. Концерт будет интересен людям любого возраста. Народные песни поют и дети в детских садах, и школьники, бабушки с дедушками. Поэтому выступления хора откликнутся в душе у каждого.

Место: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Адрес: пр. Космонавтов, 23

Дата: 7.01

Цена: от 400 рублей

Сказка на Рождество оркестра «УралБэнд»

Харизматичный оркестр духовых «УралБэнд» по-своему порадует екатеринбуржцев. Музыканты исполнят рождественские хиты в начале 2023 года в центре культуры «Урал».

Место: ЦК «Урал»

Адрес: ул. Студенческая, 3

Дата: 7.01, 8.01

Цена: от 700 рублей

«Мельница»

Фолк-группа везет в Екатеринбург концертную программу «Сердце ястреба. Рождество».

Место: Tele-club

Адрес: ул. Карьерная, 16

Дата: 8.01

Цена: от 1 600 рублей

Kickin’ Jass Orchestra. Традиционный джаз Нового Орлеана

Группа «Kickin’ Jass Orchestra» играет джаз в атмосфере Нового Орлеана 1920 - 1930-х годов. Достигают этого музыканты через аутентичные музыкальные инструменты (в том числе стиральная доска) и костюмы. Кроме того, артисты под свои мелодии исполняют на сцене степ.

Место: EverJazz

Адрес: ул. Тургенева, 22

Дата: 29.12, 2.01, 6.01.

Цена: от 700 рублей

Игорь Паращук и резиденты Everjazz. The Classic Christmas Songs

Один из лучших саксофонистов Екатеринбурга Игорь Паращук выступит в совместном концерте с участниками трио Александра Титова. Музыканты исполнят лучшие новогодние и рождественские хиты в джазовой аранжировке.

Место: EverJazz

Адрес: ул. Тургенева, 22

Дата: 7.01

Цена: от 500 рублей

Квартет Сергея Проня и Анастасия Гаева. Посвящение Луи Армстронгу

Екатеринбургский Квартет Сергея Проня и Анастасия Гаева исполнит легендарный джаз Луи Армстронга. Концерт пройдет в культовом для Екатеринбурга месте – джаз-клубе EverJazz.

Место: EverJazz, ул. Тургенева, 22

Дата: 6 января

Цена: От 700 рублей

Рождество с Большим оркестром

В первом отделении популярные арии из опер и оперетт, Глинка, Моцарт, Кальман, Штраус. Во втором отделении гости филармонии услышат песни из кинофильмов и советскую эстраду. Подойдет для зрителей от 6 лет.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 6 и 7 января

Фортепианный вечер. Рождество

Пианист-виртуоз и солист Свердловской филармонии Владислав Чепинога исполнит мелодии из самых праздничных музыкальных произведений «Щелкунчик», «Спящая красавица», а также мультфильма «Полярный экспресс», культовой киноленты «Один дома» и другие.

Место: Клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, :

Дата: 6 января

КАК ОТМЕТИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РОЖДЕСТВО В МУЗЕЕ

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Место: Ельцин Центр

Игра-экскурсия для детей 4 - 7 лет в канун Нового года придумана командой Ельцин Центра. Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Экскурсия работает 5, 6, 7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Место: Ельцин Центр

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Экскурсия работает 4, 6 января - 15:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Место: Ельцин Центр

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника, предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Экскурсия работает с 2 по 8 января.

Билет стоит 600 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

КАК ОТМЕТИТЬ РОЖДЕСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С ДЕТЬМИ

«Восточная сказка»

Если ребенку исполнилось шесть лет, то его можно сводить на новогоднее представление «Восточная сказка». Маленькие зрители перенесутся с морозного Урала в жаркий Багдад. На сцене ребятам покажут историю молодого Али-Бабы и о том, что он получил, когда исполнил свою заветную мечту.

Цена: от 500 до 700 рублей

Когда: с 21 по 30 декабря 2022 года и с 2 по 8 января 2023 года в 11:00, 14:30, 18:00

Место: Театр юного зрителя

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 48

«Снежная королева»

Известную всем классическую сказку «Снежная королева» Андерсена поставили в Театре кукол в Екатеринбурге. Дети узнают, как Герда спасла своего маленького брата Кая от коварной Снежной королевы. Спектакль будет интересен детям от 6 лет.

Когда: с 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в 10:30, 13:00, 16:00 и в 18:00

Цена: от 650 рублей

Место: Театр кукол

Адрес: ул. Мамина Сибиряка, 143

«Новогодние колядки в «Коляда-театре»

Интерактивный спектакль «Конец-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, увидят фейерверк.

Место: «Коляда-театр»

Адрес: ул. Тургенева, 20

Дата: 31.12, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 7.01, 8.01

Цена: от 500 рублей

«История в сказочном лесу»

Также для детей от 6 лет будет интересна «История в сказочном лесу». Сказка рассказывает о приключениях маленького Гнома, который знакомится с маленькими зайчатами и их заботливой мамой, с глупой вороной и мудрым дядюшкой Барсуком.

Когда: с 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Цена: 650 рублей

Место: Театр кукол

Адрес: ул. Мамина Сибиряка, 143

Песочное шоу «Хиты Диснея»

Финалистка международного конкурса Sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «Анимация» международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт», Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации. Зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и пианист Юлия Петрова.

Когда: 7 января 15:00

Цена: от 400 рублей

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: ул. 8 Марта, 104

Новогоднее шоу мыльных пузырей «В гостях у Снегурочки»

Интерактивное представление понравится даже самым маленьким зрителям. В ходе шоу гости праздника могут ловить мыльные пузыри. Зрители увидят трюки на светящемся столе с огромными дымными пузырями. Также фокусники покажут горящие пузыри и огромные, в которых помещается человек. Зрители увидят пузыри разной длины и формы.

Когда: 17 декабря в 14:00, 30 декабря в 11:00 и 13:00, 6 января в 12:00

Цена: от 350 до 450 рублей

Место: Музей советского быта «Сделано в СССР»

Адрес: пр. Чебышева, 4

Сорочинская ярмарка

«Сорочинская ярмарка» построена на нескольких произведениях Николая Васильевича Гоголя. В зачине на ярмарку приезжает Солопий Черевик, его дочь Параска и его жена Хивря. В это время начинается какая-то «чертовщина».

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Дата: 7 января

Цена: от 700 рублей

Ночь перед Рождеством

Постановка Театра Драмы по мотивам произведения Николая Гоголя. Молодой кузнец Вакула должен раздобыть черевички, которые носит сама царица, и подарить их своей возлюбленной. Спектакль покажут молодые актеры в учебном театре ЕГТИ.

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Дата: 5, 6, 7, 8 января

Цена: от 200 рублей

Ночь перед Рождеством

Тот же театр Драмы подготовил рождественскую постановку для своих зрителей. Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя пройдет накануне праздника, в само Рождество и на следующий день после.

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Дата: 6, 7, 8 января

Цена: 1000 рублей

КАК ОТМЕТИТЬ РОЖДЕСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ТЕАТРЕ

Ночь открытых дверей

История о жадном богаче Скрудже и духах Рождества, навестившись его в волшебную ночь, давно завоевала популярность у зрителей. Спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» (Владимир Смолин за роль Скруджа) Лауреат Национальной Премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (Владимир Смолин - за роль Скруджа; Санкт-Петербург, 2007).

Место: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

Дата: 6 и 7 января

Скамейка

Гоша Куценко и Ирина Апексимова играют бывших возлюбленных. Спектакль создан по пьесе Александра Гельмана. По сюжету двое взрослых людей встречаются на скамейке и узнают друг в друге бывших влюбленных. Теплая комедия подарит настроение зрителям.

Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Дата: 7 января

Цена: от 1200 рублей

От Рождества до Рождества

Рождественский театрально-вокальный вечер для любимой публики от артистов «Театрон» включает в себя танцы, песни, гадания и приятные сюрпризы.

Место: пр. Ленина, 38а.

Дата: 6 января

КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ФЕСТИВАЛЕ

«KAWAII CHRISTMAS PARTY»

Если вы любители костплей, то вас ждут на рождествнской вечеринке в «Свобода Концерт Холл». На первой в новом году аниме-вечеринке будут конкурсы, косплей, ярмарка тематических товаров, cover dance. Среди гостей проведут конкурс лучших новогодних костюмов.

Место: Свобода Концерт Холл, ул. Черкасская 12

Дата: 6 января в 14:00

Цена: от 300 рублей