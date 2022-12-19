В детских садах Нижнего Тагила замерзают воспитанники

Малышам приходится спать в теплых пижамах и носить теплые кофты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители воспитанников детских садов № 172 и 185 рассказали, что их малыши замерзают в группах. Температура в помещениях с утра не поднимается выше +12, +13 градусов. Мамы и папы обеспокоены, что в морозы ситуация колоссально ухудшится, а дети будут болеть еще чаще.

- Очень холодно и малыши спят в теплых пижамах. Многие детки часто простывают. Рядом с кроватью моего сына стоит масляный обогреватель. В прошлом году в группу приносил еще три, но их все включать нельзя. Проводка старая и пробки вышибает. Получается, что садик не может согреть детей, но и у родителей такой возможности нет, - отмечает отец одного из воспитанников Иван.

По словам мужчины, утром, 19 декабря, температура в группе была около +15 градусов. Как сообщила «КП-Екатеринбург» заведующая детского сада № 172 Ирина Серебрякова, она вступила в должность с 1 августа 2022 года и о том, что в младших группах есть такая проблема она не знала. По ее словам, у воспитанников постарше такой проблемы нет. Так как температура в их группе в пределах нормы +19, +20 градусов.

- Детский сад перешел к МАДОУ «Радость» только с 1 апреля этого года ранее он принадлежал другому объединению. Детский сад сотрудничает с «Центром обслуживания зданий помещения». Организация работает с нами и проводит промывку батарей. Директор центра также приезжал в детский сад и совместно с нашим директором наметил план работ по устранению проблемы. Со своей стороны мы перевели окна на «зимний» режим. Также провели замену уплотнителя входных дверей, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая детским садом № 172 Ирина Серебрякова.

Родители отмечают, что приносят в детсад обогреватели из дома, но теплее не становится. Фото: читатель «КП»

Также она добавила, что проблему с электросетями руководители садика планируют разрешить через центр обслуживания зданий. А именно, нужен официальный ответ и заключение о том, что нужна капитальная замена проводки.

Тем не менее, в детском саду № 185 детям также приходится спать в одежде.

- В ясельной группе очень холодно. Приносим специально детям из дома теплые вещи, кроссовки. Когда мы пошли в детский сад, то я купила дочке платьица, но пока покрасоваться не можем. Я и сама находилась в помещении, чувствуется, как ветер гуляет и действительно можно замерзнуть. Естественно, что многие дети простывают. Вроде бы в группе есть обогреватель, пока только не на постоянной основе, - отмечает мама воспитанницы Кристина.

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