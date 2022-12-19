Школьник из Екатеринбурга построит вторую ветку метро в компьютерной игре

Одна из воссозданных станций Екатеринбурга в Minecraft. Фото: Нестор Неуймин

Школьник из Екатеринбурга воплощает мечты уральцев и создает вторую ветку метро. Правда, пока что в компьютерной игре Minecraft. Сейчас Нестор Неуймин уже полностью создал абсолютную копию всех существующих станций метро Екатеринбурга.

- Я создал копию первой ветки, чтобы уже от нее оттолкнуться и создать вторую, у меня уже есть задумки и даже дизайн станций. Копию первой ветки я сделал примерно за два с половиной месяца, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Нестор Неуймин.

На станциях в Minecraft есть и железная дорога. Фото: Нестор Неуймин

Нестору 17 лет, помимо работы над екатеринбургским метрополитеном, он активно готовится к итоговым экзаменам. Увлечение таким моделированием для подростка стало одним из способов отвлечься от подготовки к ЕГЭ и отдохнуть.

Как говорит школьник, строительство в виртуальной игре помогает перезагружаться, так как трудная учеба и близость экзаменов очень напрягают.

Копии станций полностью соответствуют реальным. Фото: Нестор Неуймин

- Строительство метро для меня не только способ расслабиться, это станет моим проектом для школы. Будущую ветку я планирую создать в ближайшие два месяца, - уточняет «КП-Екатеринбург» Нестор Неуймин.

Помимо Нестора, на просторах игры Minecraft свой собственный проект сделал и другой житель Екатеринбурга. В игре 24-летний Максим, известный как Макс Мадарь, создал один из самых больших городов в Minecraft.

Одна из станций Екатеринбурга воссозданная в Minecraft. Фото: Нестор Неуймин