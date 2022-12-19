Когда в Екатеринбург и Свердловскую область вернется зима

Из-за потепления в середине декабря начнутся мокрый снег и дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области резко поменялась в последние несколько дней. На Средний Урал неожиданно свалилась весна с плюсовыми температурами. В некоторых муниципалитетах температура достигла почти +2 градусов по Цельсию.

Вина резкого потепления – циклон из Средиземноморья. Он вызовет снегопады. Мокрый снег будет налипать на деревья, провода и предметы.

Региональное управление МЧС просит уральцев быть внимательнее. Во-первых, дорожная обстановка может быть опасной, водителям следует быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок. Во время снегопадов лучше вовсе остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать. Во-вторых, если вы окажитесь в снегопад на улице как пешеход, то стоит обходить дома с неустойчивой кровлей, остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, и оборванных проводов линий электропередач.

- Процессы в атмосфере в ближайшую неделю будут быстрыми: циклон так же стремительно, как и пришел, покинет наш регион, что вызовет 20-22 декабря резкое, но непродолжительное усиление мороза в ночные часы до -20,-25°. Новая волна тепла подкатится к Уралу с юга ЕТ России уже днем 22 декабря, - рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Минувшая ночь была теплой: в Екатеринбурге потеплело до +1,5. Наиболее высокая температура в Михайловске - с +1,7 градусами. В Красноуфимске, Ревде, Бисерти до +1,4.

Из-за высокой температуры снег сменится дождем. По информации телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», ожидается усиление западного ветра с порывами до 13-15 м/с.

Погода в Свердловской области 19 декабря: ночью от +2 до -3 на юге, от -9 до -14 на севере, днем от +2 до -3 на юге, от -6 до -11 на севере. 19 декабря в Екатеринбурге будет облачно, мокрый снег с дождем и с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью от -1 до -3 и днем от +1 до +3.

Погода в Екатеринбурге 20 декабря будет стабильной – ночью и днем до -11. После этого начнет холодать. 21 декабря в Екатеринбурге ночью до -17, днем до -15. Температура воздуха в Екатеринбурге 22 декабря ночью достигнет -19, днем до -13. 23 декабря в Екатеринбурге погода снова смягчится: ночью будет -14, а днем уже -2.