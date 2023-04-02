Воспитательница хотела уволиться, но ее отговорили Фото: Олег ГАЛИМОВ

Детский сад № 180 Екатеринбурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за смерть 4-летней воспитанницы. 25 января малышка застряла на горке и удушилась. Девочку попытались откачать, но через пять дней она скончалась в реанимации.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», после трагедии прокуратура Кировского района возбудила административное дело по статье 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Суд назначил организации минимальный штраф.

«Воспитанница группы раннего возраста во время прогулки около 11:35 находилась на спортивном комплексе, воспитатель видела ее стоящей под горкой. На просьбы подойти, ребенок не отреагировала. После чего воспитатель подошла к ребенку и обнаружила, что несовершеннолетняя застряла головой в проеме, расположенном между площадкой для скатывания и второй площадкой, предназначенной для спуска на канате. После извлечения ребенка из проема воспитатель отнесла в группу, где сделала искусственное дыхание, прямой массаж сердца, после чего ребенок подал признаки жизни.

По вызову приехала бригада скорой помощи, ребенок госпитализирован в ДГКБ № 9, где диагностировано: тяжелое состояние, обусловленное дыхательной недостаточностью на фоне постреанимационной болезни. 31.01.2023 поступило сообщение о смерти ребенка», - говорится в решении мирового суда.

Кроме этого к дисциплинарной ответственности привлекли заведующую садика Екатерину Чунтонову – ей назначили выговор. Информация об этом содержится в ответе главы департамента образования Константина Шевченко (есть в распоряжении «КП» - прим.ред).

- Согласно информации, полученной от заведующей МАДОУ детский сад № 180, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены воспитатель детского сада, заведующий административным хозяйством детского сада, - говорится в документе.

После смерти девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». По данным «КП-Екатеринбург», на данный момент обвинение никому не предъявлялось. Горку, на которой застряла девочка, отказались сносить. После ЧП ее обмотали лентой.

- Воспитательница уходила в отпуск, хотела уволиться. Но ее отговорили. Кто работать тогда будет?! А у нее хороший стаж и опыт, - пояснил осведомленный источник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу частного детского сада «Согласие», ударившую ребенка. Женщину обвиняют по двум статьям уголовного 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», 116 УК РФ «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений».

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