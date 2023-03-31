Своевременная профилактика и техническое обслуживание – залог вашей безопасности

Фото: пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Однако нелишним будет напомнить уральцам о важности и своевременности этих проверок.

Техническое обслуживание частного имущества (газового оборудования, установленного в квартире или доме - ВКГО) – это ответственность жильцов. Каждому собственнику необходимо иметь договор со специализированной организацией на обслуживание своего оборудования и ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУП ГАЗОВИКОВ для проверки газовых плит, водонагревателей и котлов.

В зависимости от способа управления многоквартирным домом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (газовые стояки в доме, краны - ВДГО) заключает собственник (балансодержатель) дома: управляющая компания, ТСЖ.

Выполнять техническое обслуживание газового оборудования должна именно та компания, с которой заключен соответствующий договор.

Следует отметить, что с 1 сентября 2023 вступят в действие изменения ЖК ФР, согласно которым техническое обслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет осуществлять ОДНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (статья 157.3 ЖК РФ).

Фото: пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

В рамках обследования газовики проводят работы по выявлению утечек газа, проверке герметичности соединений и отключающих устройств. Все это делается для нашей с вами безопасности – чтобы предупредить и не допустить ЧП.

Специалисты АО «ГАЗЭКС» уверены: избежать беды можно, если регулярно проводить техническое обслуживание и соблюдать все правила безопасного обращения с газом в быту.

А именно: ни в коем случае нельзя оставлять работающие газовые плиты без присмотра, запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений. Категорически запрещено вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено.

Очень важно, чтобы в квартире исправно работала вентиляция. Бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно работающей вентиляции накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу.

Тщательно нужно контролировать сроки эксплуатации газовых приборов - любое устройство подвержено воздействию времени. Срок службы оборудования прописан в паспорте изделия. Использовать приборы с истекшим сроком эксплуатации опасно. Также необходимо помнить, что работы по установке, переустановке и техническому обслуживанию газового оборудования следует доверять ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ - самовольный монтаж газовых приборов грозит обернуться взрывом газа.

Фото: пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Запрещено допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правил обращения с этими приборами или находящихся в неадекватном состоянии.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. Необходимо незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного.

Берегите себя! Забывчивость и невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и соблюдение правил пользования газом поможет избежать несчастных случаев.