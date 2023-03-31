В Екатеринбурге подешевеет проезд в общественном транспорте

Для того, чтобы сменить прежний пакетный план, пассажирам нужно обратиться в кассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 1 апреля, меняется стоимость тарифных планов по «Екарте». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте оператора.

Соответствующие изменения в тарифных планах были приняты после повышения стоимости проезда в общественном транспорте до 33 рублей.

Так, цена месячного проездного билета на четыре вида транспорта снизится с 2800 рублей до 2500 рублей. На один вид транспорта стоимость составит 2300 рублей.

Также с апреля уберут проездной тариф для школьников на три вида транспорта. Но пакет на четыре вида подешевеет на 400 рублей и будет стоить 1100 рублей. Поездки на одном виде транспорта школьникам (кроме метро) обойдутся в 760 рублей.

Еще пропадет месячный проездной тариф для студентов на выбор одного вида транспорта. При этом, на все виды пакет для этой льготной категории будет стоить 1700 рублей, вместо 1900 рублей. Пассажирам, которые ранее пользовались тарифами, исключенными из сетки, нужно поменять их через кассы.