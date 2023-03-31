Ранее специалист возглавлял санаторий «Белый Камень» в Асбесте Фото: администрация Нижнетуринского городского округа

В Нижней Туре задержали главного врача местной больницы Дмитрия Ладыгина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере». По версии следствия, Ладыгин получил от директора частной организации взятку за растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капитальный ремонт одного из отделений.

- Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки, выявившей эпизод растраты в особо крупном размере, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Дмитрий Ладыгин возглавил больницу Нижней Туры в июле 2021 года Фото: соцсети

Администрация Нежнетуринского округа объявила о назначении Дмитрия Ладыгина на должность главного врача больницы в июле 2021 года. Тогда же сообщалось, что специалист планирует переехать в глубинку вместе с семьей. Для этого ему выделили квартиру в реконструированном общежитии.

- За плечами нового главного врача - два высших образования - медицинское и экономическое, и внушительный послужной список - от терапевта до руководителя. Дмитрий Александрович работал заместителем главврача клинической больницы №20 в Екатеринбурге, заведующим терапевтическим отделением в Богдановиче, возглавлял санаторий «Белый Камень» в Асбесте, - говорится в сообщении о назначении Ладыгина.

Ожидалось, что 31 марта суд изберет главврачу меру пресечения. Однако ему лишь продлили срок задержания до 72 часов. Ранее в Следственном комитете заявляли, что будут ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела.

- Суд вернется к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в понедельник, 3 апреля, - пояснили в суде Нижней Туры.

Напомним, что растрате обвинили предпринимателя Малика Гайсина, руководящего заводом «Исеть». На период следствия он будет под домашним арестом.