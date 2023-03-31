Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 31 марта по 2 апреля 2023 года

В выходные ожидается потепление и небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозный воздух, задержавшийся на Урале в последние дни, будет вытеснен теплом уже в пятницу. Сначала воздух прогреется до +7, а уже через пару дней – до +15 градусов, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 31 марта, 1 апреля, 2 апреля 2023 года

31 марта в Екатеринбурге погода станет мягче и солнечнее: днем до +5... +7, южный ветер с порывами до 14 метров в секунду. 31 марта в Свердловской области будет еще теплее: от +5 до +10. Лишь в районах на востоке и севере региона будет всего от +2 до +4.

1 апреля в Екатеринбурге ночью +2 градуса по Цельсию, днем до +13. 2 апреля в Екатеринбурге погода будет следующей: ночью +1 градус тепла, днем до +15 градусов.

Предполагается, что в эти два дня в Свердловской области и Екатеринбурге пройдет дождь.