Как вернуть налоговый вычет?

Налоговый консультант, Елена Ильина. Помогает людям вернуть свои кровные законным способом. Фото: личный архив Елены Ильиной.

Налоговые вычеты даются на покупку или строительство имущества; на проценты по целевым займам либо кредитам, взятым у российских организаций или предпринимателей для приобретения или строительства имущества. Вычет на проценты предоставляют и тогда, когда средства выданы в рамках рефинансирования или перекредитования, прошлых заимствований, взятых на указанные цели. Налоговый вычет могут получить только налоговые резиденты России.

Кто может получить вычет?

1. Родители, усыновители, опекуны и попечители при покупке или строительстве имущества, которое оформлено в собственность на своих или подопечных детей в возрасте до 18 лет или признанных судом недееспособными.

2. Гражданский супруг или супруга по ипотеке.

3. Военнослужащий, который получил квартиру от государства.

4. Человек, который получил имущество в наследство, а наследодатель не успел погасит ипотеку.

5. Иностранный гражданин при покупке недвижимости или участка земли в России.

Когда заявить вычет не удастся

1. ИП по ЕНВД не имеют права при покупке жилья получить налоговый вычет.

2. Сделка купли-продажи жилья или доли в нем совершена между: начальником и подчиненным, членами семьи, родителями или усыновителями и детьми, опекунами или попечителями, а также подопечными.

3. Расходы на жилье или долю в нем оплачены за счет работодателей и других лиц, средств материнского капитала.

4. Субсидий – средств, выделенных из бюджетов различных уровней.

5. Также нельзя получить вычет на проценты по нецелевым кредитам и займам.