В Новоуральске проводили 10 добровольцев, которые вызвались отправиться на СВО

Мужчины перед отправкой прошли медицинскую комиссию и получили необходимую экипировку и обмундирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 16 декабря проводили 10 добровольцев, которые вызвались пополнить ряды российской армии отправиться на СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

- Рискуя своим здоровьем и жизнью, ребята идут помогать другим. По словам самих добровольцев, они пошли на этот шаг по зову сердца, - написал он.

Мужчины перед отправкой прошли медицинскую комиссию и получили необходимую экипировку и обмундирование. Сначала они поехали в учебную военную часть, чтобы пройти слаживание и освежить знания. После этого бойцов перебросят в зону СВО.

Напомним, 16 декабря на спецоперацию также отправили добровольцев в Березовском. Солдат в торжественной обстановке провожали семьи и чиновники. Кроме того, к военкомату пришел и настоятель местного храма. Глава Березовского городского округа пожелал бойцам успешно завершить все поставленные задачи и поблагодарил за неравнодушие и мужество.