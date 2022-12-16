Сравнивают с Моникой Белуччи: радиохимик из Новоуральска в 46 лет стала Plus Size-моделью и засветилась в глянце

Фото Елены Сахаровой опубликовано уже в восьми зарубежных журналах. Фото: Ирина Черных

Вы все еще мечтаете о модельном бизнесе, но думаете, что у вас ничего не выйдет? Тогда прочитайте историю химика-аналитика из Новоуральска Елены Сахаровой. В 48 лет она попала на страницы зарубежного глянца, поработала моделью Plus Size на модных показах и рекламировала одежду российских дизайнеров. Отсутствие стандартов 90-60-90 не помешало ей найти своих поклонников. Елена Сахарова рассказала «КП-Екатеринбург», как она исполнила свою мечту и какие у нее есть секреты красоты.

УКРОЩАЮ УРАН

Вне вспышек фотокамер Елена Сахарова – хозяйственная жена и мама двух сыновей. Ее основная профессия – лаборант химического анализа. Работает Елена в госкорпорации по атомной энергетике.

- Укрощаю мирный уран, - смеется Елена. – На основной работе я пять дней в неделю. Она дает мне финансовую стабильность, развитие, позволяет самореализоваться в профессиональном плане. Начиная с вечера пятницы и до воскресенья, я занимаюсь своим хобби - работаю моделью.

Елена Сахарова никогда не комплексовала по поводу своего внешнего вида. Фото: Краузе Виктория

По словам Елены, интерес к модельному бизнесу у нее был еще в 90-х годах. Правда, потом мечты о подиуме и вспышках фотокамер отошли на задний план.

- Я в то время участвовала в модельных показах. Потом, уже подумала, что не подхожу по возрасту. Тогда я благополучно позабыла о том, что мечтала работать моделью. А со временем, когда появилась семья, работа, то уже было не до подиума, - рассказала Елена Сахарова.

Два года назад Елена решила, что хочет воплотить свои мечты в реальность. Для этого женщина записалась в модельную школу. На протяжении девяти месяцев она изучала искусство позирования, филигранной походке по подиуму, а также собрала портфолио. В настоящий момент, рост Елены – 180 сантиметров, а ее параметры 104-94-124.

- Два назад я увидела тенденцию, что пошел «бум» на моделей Plus Size. Могу сказать, что после 45 лет у женщин идет переоценка своих внешних данных. У кого-то появляются комплексы, кому-то мешает возраст. Женщины начинают думать, что они никому не нужны, некрасивые и несостоявшиеся. Но у меня такого состояния не было, у меня не было комплексов по поводу пышных форм, - продолжает Елена.

Елена училась в модельной школе почти год. Фото: предоставила Елена Сахарова

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Говорить о баснословных гонорарах за съемки пока не приходится.

- Модельный бизнес - это как дорогой вид спорта. Я сама пока ничего не получаю, но вкладываю в себя, свое имя. Конечно, я хотела бы, чтобы мое дело оплачивалось. Я иду к этому маленькими шажочками. Если посчитать примерные затраты, которые у меня уходят в месяц, то получаются суммы от 20 до 45 тысяч рублей. Удовольствие недешевое, но мне надо содержать себя в хорошей форме, ездить на съемки в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Пока что это я делаю за свой счет, - отметила Елена.

Семья положительно относится к увлечению Елены. Муж не ревнует, а лишь восхищается.

- Мои сыновья вообще за любой кипиш. Они мне говорят: «Мама, ты у нас звезда! Мы тобой гордимся», - смеется Елена. - Если я уезжаю в другой город на съемки, то они всегда интересуются, как идут мои дела и каким проектом буду удивлять заказчика. Когда я иду по подиуму, то понимаю, что надо продемонстрировать не свою внешность, а именно одежду. Особенно радует, когда после показов на неделе моды идешь знакомиться лично с дизайнерами. А если еще именно тебя приглашают на фотосъемку для рекламных буклетов, то вдвойне приятно.

В соцсетях, как рассказала модель, от поклонников нет отбоя. Елену хвалят за яркую внешность, умение преподнести себя. А некоторые женщины уже даже готовы прийти к Елене на обучение.

- Поклонников много и, причем они молодые. Мне часто пишут комплименты парни, которым по 27-28 лет. Также поддерживают меня, когда я участвую в проектах. Со многими из них мы очень тепло и по-дружески общаемся, без какого-то сексуального подтекста. Вообще, моя мечта о том, чтобы стать моделью приносит мне радость, счастье и энергию. Этой энергетикой я заражаю других, а они уже спрашивают, как им стать моделями. Ну что ж, наверное, вторая мечта – открыть свое агентство, - улыбается Елена.

Елена Сахарова выезжает на съемки по требованию своих заказчиков. Фото: Ольга Эмбер

СНИМАЛИ УРАЛЬСКИЙ BURNING MAN

Елена уже становилась победительницей модного события Wild Fashion Days в Новосибирске. Она стала лучшей моделью в категории Plus Size и жюри присудили Елене первое место.

Ее фотографии печатают и зарубежные глянцевые издания.

- Мои фотоснимки опубликовали уже восемь зарубежных журналов. Их организовала Полина Польских и ее команда, - уточнила модель.

Не все съемки у Елены проходили гладко. Одна из таких проходила на песчаном карьере Березовского. Красавица должна была передать атмосферу американского фестиваля радикального самовыражения - Burning Man.

- Меня нарядили в анималистическую маску собаки. А за спиной у меня выросли крылья ангела, - вспоминает Елена. – Это был настоящий экстрим в песках. Сначала светило солнце и все было довольно благополучно, но потом поднялась буря, и пошел дождь. Песок попадал в глаза, под одежду и в обувь. Это было неприятно и больно. Под конец съемки отрабатывали уже под дождем. Поэтому, сложно было не только мне, но и всей съемочной команде.

Елена Сахарова мечтала о модельной карьере еще с 90-х. Фото: Краузе Виктория

Елена отмечает, что если ты Plus Size модель, то это не означает, что тебе можно бесконтрольно есть любые продукты. Спорт и физические нагрузки также в ежедневном графике Елены есть, как и правила здорового питания.

- Меня спрашивают о том, а настоящая ли у меня грудь, бедра. Смеюсь и отвечаю, что все свое, от природы. Я ничего в лицо не вкалываю, да и не приветствуется это сейчас. Стандарты моды нацелены на естественность. Я хожу на массаж, пользуюсь косметикой, хожу на физиопроцедуры. Придерживаюсь правильного питания, ежедневно хожу в спортзал - рассказала Елена Сахарова.

Елена Сахарова чувствует себя уверенно среди вспышек фотокамер. фото: Ирина Черных

Пока именитые зарубежные дизайнеры Елене сотрудничество не предлагали. Но сами фотографы сравнивают уральскую модель с итальянской актрисой и акулой фешн-индустрии Моникой Беллуччи. А еще совсем недавно Елена Сахарова приняла участие в фотопроекте «Глянец». Участницы этого фотопроекта получили возможность попасть в каталоги агентств по всему миру. А еще, женщины участвуют в неделях моды по всей стране.

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