В Екатеринбурге построят девять ледовых городков: показываем, где в городе покататься с горок

Ледовые городки откроют в конце декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится целых девять ледовых городков с новогодней елкой и горками. Их разместят в каждом районе города в парках или на площадях, а самый главный, на площади 1905 года, уже вовсю строится. Об этом рассказали в администрации города.

Карта ледовых городков в Екатеринбурге Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Городок на площади 1905 года

В главном ледовом городке уже установили огромную живую ель. Его темой станет юбилей города. Горки, красивые фигуры постепенно устанавливают, официальное открытие – 30 декабря.

Верх-Исетский район

Ледовый городок появится на площади Субботников. Здесь появится высокая украшенная елка и каток. Вместо ледяных фигур на площади установят огромную светящуюся гирляндами экспозицию в виде елочных шаров. Для маленьких гостей городка появится горка высотой 1,5 метра. Ледовый городок будет работать с 29 декабря по 29 января.

Главный ледовый городок откроется 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский район

В этом районе ледовый городок появится на площади Обороны. Главный элемент здесь будет, конечно, новогодняя ель. Появится зимняя горка, ледовый лабиринт и выставка фигур изо льда.

Кировский район

Здесь новогоднее пространство станет самым необычным. Вместо нарядной елки во дворе спортивной школы «Виктория» появится кролик-дзюдоист. Ледовый городок будет по адреску Высоцкого, 14. Помимо пушистого символа Нового года, во дворе школы появится ледовый лабиринт, фотозона и высокие горки.

Академический район

Зимние развлечения появится в главном парке района – Преображенском. Новогодние украшения появится по всему парку, на акватории местного пруда и на берегу реки Патрушиха. В центре парка – высокая ель, а рядом ледовый каток.

В парках и аллеях появятся новогодние елки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский район

Главный ледовый городок этого района появится в парке «Южный». Здесь будут две горки: пониже и повыше. В городке построят ледовые лабиринты и чашу, а вместо елки появится восьмиметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Железнодорожный район

Новогоднее пространство появится на проспекте Седова. На аллее появятся фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, нарядная елка, а для детей построят ледяные горки.

Во многих городках будут ледяные лабиринты и чаши Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский район

Большой ледовый городок появится в парке Архипова. Здесь будет, и новогодняя ель, украшенная гирляндами и восьмиконечной звездой, и даже арт-объект – огромный и сияющий фонарь. Кроме того, для всех местных жителей будет работать каток.

Орджоникидзевский район

Традиционно здесь ледовый город появится на площади перед ЦК «Эльмаш». В нем появится высокая и нарядная ель, а также ледяные фигуры. Каток будет работать возле торгового центра Veer Mall.