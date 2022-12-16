На уральских АЗС появился сервисный сбор при оплате топлива онлайн

Часть АЗС Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других уральских городов подключены к сервису Яндекс Заправки. Одноименное приложение (также его функции есть в Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах) позволяет заказать и оплатить топливо на заправке, не выходя из машины. Сейчас к услуге добавился сервисный сбор. Он составляет 4,99 рублей. За первые десять заправок пользователя сбор взимать не будут.

Введение сервисного сбора в Яндекс Заправки объяснили существенным расширением функциональности. Кроме оплаты топлива, приложение позволяет искать АЗС по маршруту следования водителя и сравнивать цены на разных заправках, получать баллы лояльности разных АЗС и страховать заправку автомобиля от некачественного топлива.

Если у пользователя есть подписка Яндекс Плюс, с заправок начисляются баллы, которые можно тратить на оплату топлива. Разработчики планируют и дальше расширять функционал, поэтому для внедрения удобных опций необходимы средства.

- Маловероятно, что для кого-то станет проблемой оплата сбора в размере 5 рублей. Но в любом случае всегда есть возможность оплатить топливо на кассе, - считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Эксперт добавил, что сервисный сбор для подобных проектов — это стандартная мировая практика. Из знакомых общеиспользуемых аналогов — сервисы заказа еды, билетов и бронирования. Они тоже взимают комиссию за свои услуги, и это никого не удивляет.

- Нужно понимать, что Яндекс Заправки — сервис, который дает клиентам возможность, не выходя из машины, заправить свой автомобиль, и он вполне может быть платным, так как деньги берутся за определенные услуги. К тому же, до введения сбора этот сервис оплачивали заправки – партнеры. Теперь эта сумма будет распределяться между АЗС и пользователями, что вполне честно, поскольку сервисом пользуются две стороны, - объяснил Баженов.

Спикер считает, что новый платеж никак не повлияет на привычки пользователей. Те, кто заправлялся «онлайн», не выходя из машины, продолжит это делать.