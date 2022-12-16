Уральцам рассказали о главных мероприятиях Свердловской области на новогодних выходных 2022/2023

В новогодние каникулы можно посетить самые интересные места Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние каникулы не за горами. Представители туриндустрии, транспортной отрасли и сферы культуры рассказали, как уральцы планируют проводить длинные зимние выходные и посоветовали, куда стоит съездить в начале января. О самых интересных маршрутах и мероприятиях мы расскажем в этом материале.

Куда съездить и что посмотреть в Свердловской области на новогодних выходных – 2022/2023

Дворец Урал Мороза и его жены Весны Красны

Новогодний сезон Урал Мороз открывает в своем великолепном дворце с 4 декабря, отмечая свой день рождения. В этот день проходит первая новогодняя елка для детей в «Парке Сказов». Новогодние представления продолжаются до середины января.

Команда парка ждет в новом сезоне до 25 тысяч гостей. Для детей подготовлены три программы. Программы разбиты по возрастам участников и затрагивают разные интересы детей. В декабре 2022 года впервые в «Парк сказов» прибыли Снежная королева и Кикимора. Они пробудут в гостях у Урал Мороза до конца января.

По словам дирекции парка, билеты на знаковые дни каникул практически раскуплены. В честь Рождества Христова 7 января в парке проведут особую рождественскую елку.

- В дни каникул для удобства наших гостей «Парк сказов» будет работать до 21:00. Все 15 объектов с активностями, ресторан, фотозона, каток, горки также будет открыты до этого времени. Я советую приезжать в гости именно в вечернее время. В ярких красочных огоньках Дворец Урал Мороза становится особенно сказочным для ваших детей, - рассказала сооснователь и директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова.

Адрес: Арамиль, ул. Парк Сказов, 1, телефон: +7 (343) 226-40-30

«Уральский экспресс»

С 1 декабря 2022 года курсировать стал особый ретро-поезд «Уральский экспресс». Гости экспресса словно попадают в машину времени и переносятся в Россию рубежа 19-20 веков. Для погружения в атмосферу представители железной дороги восстановили паровозы 1940 - 1950-х годов постройки и электровоз 1963 года. Вагоны категории СВ стилизованы в историческом образе начала XX века и есть ВИП-вагон для обеспеченных туристов.

- Мы специально готовили открытие маршрута именно к началу зимы. Потому что зимой, в новогодние праздники, обстановка ретро-экспресса становится наиболее атмосферной. В новогодние каникулы поезд будет отправляться в путь ежедневно. Особенно я рекомендую посетить станцию Шувакиш. Ее мы реставрировали изначально для того, чтобы в ней было приятно находится не столько как пассажиру, а как именно туристы. Посетить Шувакиш вечером особенно интересно. Станция ярко и сказочно подсвечена и у нее есть большое количество фотозон. – рассказал начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников.

Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 14 (Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала)

«Угорское поселье»

С 15 декабря по 15 января в парке «Угорское поселье» проходит сезон новогодних представлений. Команда парка обещает погружение в аунтентичную обстановку, специальные праздничные программы и сказки от шамана.

Развлекательный центр находится в зеленой зоне Каменска-Уральского. Парк стилизован под древнее поселение и популярен у горожан круглый год.

- Наш шаман-фэнтези-парк находится в центре города. Новогодние программы представят гостям знакомство с аунтентичной атмосферой и сказки от Шамана, - рассказала директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского Марина Чистякова.

В праздничные выходные парк будет предоставлять бесплатный вход по билету на электричку или «Ласточку» и скидку на новогоднюю программу для гостей города.

Адрес: Каменск-Уральский, ул. Ленина, 11Б

Кроме входа в «Угорское поселье», для гостей города мэрия и «Свердловская железная дорога» подготовили еще один приятный сюрприз. 5 января для всех пребывающих на электричке в Каменск-Уральский будут организованы бесплатные экскурсии от железнодорожного вокализа до Соборной площади.

Финалы в ледовом спидвее

Каменск-Уральский давно славится в стране как один из важнейших центров развития мотогонок на льду – ледового спидвея. Так совпало, что в новогодние каникулы в городе пройдут сразу два крупных экстремальных события, связанных с этим видом спорта.

4-5 января состоится второй финал личного первенства чемпионата России. 14-15 января – финал юниорского первенства России.

Адрес: Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 1 (стадион «Металлург»)

«Вифлеемская звезда»

Удивительный по красоте проект ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» пройдет в праздничные выходные в Екатеринбурге. По традиции ледовые скульптуры от мастеров со всей России будут устанавливать на территории у Храма-на-Крови.

В прошлом году у храма трудились мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Иркутска, Барнаула, Ненецкого АО, Новосибирска, Пермского края, Тверской области, Удмуртской республики, со всего Урала и других городов, а также были участники из Сербии.

Фестиваль посвящен празднику Рождества Христова, который церковь отмечает 7 января. Тогда же состоится награждение победителей конкурса на самые искусные произведения изо льда.

Адрес: Екатеринбург, Царская улица, 10

Дом-музей Петра Чайковского

"Часто вечерами вспоминал я об вас, об Алапаихе..." – писал Петр Чайковский в Алапаевск из Петербурга в 1851 году. Петр Ильич Чайковский прославлен как автор балета по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» - одно из самых ярких новогодних и рождественских музыкальных произведений всего мира. Но мало кто помнит, что родился Петр Чайковский в маленького уральском городке Алапаевске.

Новогодние каникулы – лучшее время, чтобы отправиться на малую родину знаменитого композитора и посмотреть, где рос автор сказочного «Щелкунчика». Его дом на Урале восстановлен. На его месте открыт музей, который также будет открыт в зимние каникулы.

Адрес: Алапаевск, ул. Ленина, 30

Демидовская елка

Традиционно для гостей Невьянской наклонной башни проводит новогодний театрализованный квест. Сезон «Демидовских елок» открывается с 16 декабря 2022 года и продолжается до 6 января 2023 года.

- Наши гости отправятся в захватывающее путешествие в историю возникновения современных традиций празднования Нового года в России. Они смогут повстречать на пути основателя горнозаводской промышленности на Урале Акинфия Демидова и самого Петра Великого — первого Императора Всероссийского, зачинившего первые основы новогодних празднований начиная с 1700 года, - рассказали представители музея.

Во время посещения одной из подгрупп мероприятия «Демидовская елка», у второй группы будет возможность посетить Невьянскую наклонную башню Демидовых с экскурсионным обслуживание по льготным ценам.

С 31 декабря по 2 января представления проводиться не будут. На праздники будет возможность купить билет для ребенка, в стоимость которого уже включен подарок. Также можно заказать обслуживание группы детей.

Адрес: г. Невьянск, сквер Демидовых, 3а (Музей истории Невьянского края)