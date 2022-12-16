Умерла бывший редактор Е1 Татьяна Дрогаева

За жизнь Татьяны неделю боролись врачи. Фото: Соцсети

Сегодня утром, 16 декабря, в 9:30 ушла из жизни бывший редактор Е1 Татьяна Дрогаева. Последнее время Татьяна работала в редакции «Коммерсантъ» (Урал). Ей было всего 37 лет.

У Татьяны были проблемы со здоровьем. Последние дни она находилась в палате реанимации Челябинской областной больницы, где ей сделали операцию.

- Татьяна была в Карабаше в командировке, когда почувствовала себя плохо. У нее резко заболела голова, поднялось давление. Когда она села в машину, то потеряла сознание. Ее сначала отвезли в больницу в Карабаше, а потом транспортировали 10 декабря на вертолете в Челябинскую областную больницу, - рассказывает «КП-Екатеринбург» человек, знакомый с ситуацией. – Выяснилось, что на фоне врожденной аневризмы произошло субарахноидальное кровоизлияние. В понедельник ей сделали операцию. Но она была в крайне тяжелом состоянии. К большому сожалению, выкарабкаться она не смогла.

Коллеги Татьяны подтвердили печальную новость.

- Мне тяжело сейчас об этом говорить. Мы все сейчас в глубоком трауре. Это большой удар для нашей редакции и вообще и всей уральской журналистики, - сказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» редактор «Коммерсантъ» (Урал) Николай Яблонский.

Татьяна Дрогаева много лет работала в уральской редакции газеты «Коммерсантъ», в которой прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора, возглавляла редакцию газеты «Коммерсантъ» в Челябинске. В 2018 году она возглавила портал Е1 в Екатеринбурге. В сентябре 2019-ого Татьяна вернулась в родной «Коммерсантъ» на должность редактора сайта.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным Татьяны, ее коллегам и всем тем, кто ее знал.