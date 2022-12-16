В Свердловской области потеплеет до 0 градусов

В теплую погоду особенно приятно погулять в парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 16 по 18 декабря резко изменится. Средиземноморский циклон приведет к резкому потеплению вплоть до 0 градусов по Цельсию.

- Когда в регион придет теплый воздух, температура на юге Свердловской области может подтянуться к -5 градусов, кое-где к 0 градусов по Цельсию. Циклон вызовет снегопады, в теплой зоне циклона снег будет мокрым, может налипать на провода, деревья, предметы. Процессы в атмосфере в ближайшую неделю будут быстрыми: циклон так же стремительно, как и пришёл, покинет наш регион, что вызовет 20-22 декабря резкое, но непродолжительное усиление мороза в ночные часы до -20 – -25 градусов, - предупреждает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

16 декабря в Екатеринбурге погода пока останется прежней: днем -11 – -13 градусов по Цельсию, ночью до -11. Погода в Свердловской области 16 декабря будет похожей: ночью от -18 до -23 градусов по Цельсию, по западу до –16 градусов, днем от -10 до -15, на востоке до -18 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды 17 декабря в Екатеринбурге изменится: днем до -5 градусов по Цельсию, ночью до -9. 18 декабря в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до -4.