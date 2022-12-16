Концерты и гастроли на выходные в Екатеринбурге, 16 - 18 декабря 2022 года

В приближающиеся выходные концерт по душе может найти любой уралец Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гастролеры дают последние в году концерты в городах Российской Федерации. В грядущие выходные уральцы смогут насладиться музыкой самого разного плана. Для тех, кто еще не определился с тем, как провести выходные в Екатеринбурге, мы подготовили подробную афишу мероприятий в Екатеринбурге с 16 по 18 декабря.

Афиша на выходные в Екатеринбурге, 16 - 18 декабря 2022 года

Deathstars

Металлисты из Швеции после долгого перерыва вновь вернулись к выступлениям. В Екатеринбурге готические рок-музыканты исполнят лучшее из четырех альбомов.

Место: Клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6

Дата: 16 декабря

Lascala

Первая в России латин-рок-группа Lascala едет на Урал с очередным концертом. Концертом в Екатеринбурге музыканты порадуют фанатов в честь юбилея коллектива. В этом году группе исполнилось 10 лет.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12

Дата: 16 декабря

Реальный джаз

Артисты театра музыкальной комедии представят публики вечер джаз-хитов. Исполнительницы Ирина Макарова и Светлана Ячменёва вместе с джаз-оркестром Платона Газелериди исполнят золотые композиции музыкального жанра.

Место: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

Дата: 16 декабря

Десять композиторов и десять шедевров

Уральский академический филармонический оркестр исполнит бессмертные произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Грига, Глинки, Вагнера, Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского и Прокофьева.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 16 декабря

Андрей Ясинский. Музыка сердца

Андрей Ясенский играет на пианино, ханге, ситаре, раввасте, можжевеловой флейте, окаринах. Музыкант называет свою встречу концертом-погружением. VIP-места в первом ряду перед артистом будут на йога-ковриках.

Место: Центр практик «Manito», ул. Розы Люксембург, 63

Дата: 16 декабря

Мила Сваровская

Это российская исполнительница в 2017 году вошла в список лучших джазовых вокалисток академии «Грэмми». Способна исполнять музыку в любых жанрах: фолк, джаз, эстрада, латиноамериканские композиции и многое другое. Поддержат знаменитость резиденты EverJazz.

Место: Клуб «EverJazz», ул. Тургенева, 22

Дата: 17 декабря

Симфония «Король и шут»

Оркестр CAGMO отдаст дань памяти таланту Михаила Горшенева. «Горшок» стал одним из основателей неповторимой группы «Король и шут». За счет харизмы и таланта Михаил Горшенев остался в сердцах фанатов после смерти. Оркестр исполнит самые яркие и известные произведения «КиШей».

Место: ДКЖ (Дворец культуры железнодорожников), ул. Челюскинцев, 102

Дата: 17 декабря

Хор Турецкого

«Когда нам кричат "москали", мы делаем музыку погромче» - рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» Михаил Турецкий перед гастролями на Урале. Коллективу тридцать лет. все эти годы музыканты востребованы в России и за рубежом. Музыканты знают, что на их концертах зрители, которые изначально могут быть настроены негативно, расслабляются и агрессия уходит. В Екатеринбурге хор Турецкого даст два концерта.

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2

Дата: 17 декабря в 15:00 и 19:00

СЛОТ

В 2022 году группе исполнилось 20 лет. За это время артисты записали 9 студийных альбомов, 2 альбома ремиксов, 2 мини-альбома, 2 концертных DVD, 20 синглов и несколько саундтреков. Коллектив играет альтернативный рок, фанк, электроник-рок.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12

Дата: 17 декабря

Blues Doctors

Любимчики Екатеринбурга регулярно радуют поклонников ярким блюзом и роком. Последний в 2022 году концерт настроит зрителей на атмосферу праздников.

Место: Клуб «EverJazz», ул. Тургенева, 22

Дата: 17 декабря

Macan

20-летний Андрей Косолапов прославился благодаря трекам «Веселящий газ» и «Кино». Речитатив Macan цепляет ярким и искренним исполнением.

Место: Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл, бул. Экспо, 2

Дата: 18 декабря

Ришат Тухватуллин

Ришат Тухватуллин мастерски исполняет лучшее из татаро-башкирской классики. Уроженец Башкирии едет в Екатеринбург со своим концертом для тех, кто любит народные татаро-башкирские песни и эстрадные композиции, написанные специально для певца.

Место: Уральский центр народного искусства им. Родыгина, пр. Космонавтов, 23

Дата: 18 декабря