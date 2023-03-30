1 сентября в школы Свердловской области отправится 55 тысяч первоклашек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 апреля на Среднем Урале стартует приемная кампания по зачислению детей в первые классы города. В последние дни перед выбором школы напряжение растет: взрослые думают, попадет ли ребенок в хорошую школу, смогут ли они правильно оформить документы и не останется ли их наследник без места в школе к началу учебного года. «Комсомолка» совместно с региональным Министерством образования и Департаментом образования администрации Екатеринбурга подготовила ответы на самые волнующие родителей вопросы.

Когда я могу записать ребенка в школу?

Заявления начнут принимать с 1 апреля. Записать ребенка в школу можно аж до 5 сентября 2023 года. Так что в запасе у родителей есть целых пять месяцев. При этом с 1 апреля по 30 июня записать ребенка можно в школу по прописке, а с 6 июля по 5 сентября – в любую понравившуюся школу, если в ней будут свободные места для поступающих.

Как я могу записать ребенка в школу?

Отправить заявление онлайн через «Госуслуги», придя лично в приемную комиссию при школе, через МФЦ. Отправить заявление можно даже почтой.

В онлайне заявления будут регистрироваться с 00:00 1 апреля. В рабочие часы заявления регистрируют в приемных комиссиях при школах и в офисах МФЦ.

Надо ли ждать полночи 1 апреля, чтобы ребенок точно получил место в школе?

Совсем нет. Так делают родители, которые предполагают, что в выбранной школе будет мало мест и высокая конкуренция. При таких условиях они не застрахованы, даже если будут торопиться с заявлением.

Если родители уверены, что в их школе мест выделено достаточно, они могут отправлять заявления в свободное время. А если человек относится к льготной категории, то его ребенок точно получит место в выбранном учебном заведении. Льготники оказываются в начале списка очередников, отодвигая очередь.

Как узнать, что льготы есть?

Замначальника Департамента образования мэрии Екатеринбурга Елена Кречетова уверена, что такие родители уже в курсе своих привилегий. Среди прочих к льготникам относятся дети силовиков, военных, спасателей. Также к ним относятся младшие братья и сестры тех учеников, которые уже учатся в выбранной школе.

В Екатеринбурге для первоклассников подготовлены классы 157 школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как узнать, прикреплена ли школа к нашему дому?

Постановление № 493 от 02.03.2023 главы Екатеринбурга Алексея Орлова закрепляет муниципальные общеобразовательные организации за территориями города. Документ есть в свободном доступе в Интернете, также его нередко можно найти на сайтах школ. В сводной таблице есть все дома и улицы города с соответствующими школами.

В других муниципалитетах аналогичные документы также опубликованы на сайте мэрий.

Сколько мест открыто в школах региона для первых классов? Всем ли хватит места?

Департамент информационной политики губернатора сообщает, что в Свердловской области предусмотрено 60 тысяч мест, ожидаемое количество первоклассников – 55 тысяч. По информации Елены Кречетовой, в Екатеринбурге будет около 23 тысяч первоклашек. Для них подготовлено 24 600 мест.

Можно ли заранее оформить черновик заявления на портале госуслуг?

Начиная с 15 марта на «Госуслугах» можно было заполнить черновик заявления в одну или несколько школ. При заполнении черновика и сохранении его в личном кабинете отобразится информация о дате и времени открытия подачи заявления в выбранную(ые) школу(ы). При необходимости заявление можно отредактировать.

Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приема: заявителю нужно авторизоваться и зайти в личный кабинет на портале, нажать одну кнопку «Подать заявление».

Какие документы и как необходимо подать, после того как на портале госуслуг оформлено заявление?

После направления заявления, его регистрации в школе и рассмотрения в личный кабинет родителя будет направлено приглашение от школы с указанием даты и времени, когда необходимо предоставить оригиналы документов. Также на форме услуги будет представлен полный перечень документов, которых вам может понадобиться при посещении школы.

Как правило, это копия паспорта родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о месте жительства ребенка. Для льготных категорий этот список дополняется необходимыми выписками, как и для тех, чьи дети к 1 сентября еще не достигнут возраста в шесть с половиной лет или будут превышать возраст 8 лет.

А если мой ребенок младше шести с половиной или старше 8 лет, ему не дадут место?

Дадут. Но для таких ребят нужно будет также пройти медкомиссию и обосновать, почему ребенок может пойти в школу раньше 7 лет или не пошел тогда, когда уже достиг этого возраста.

Что делать, если школа, которая нам нравится, не прикреплена к нам по прописке?

Во-первых, не стоит искать обходные пути типа получения липовых справок. Такие махинации грозят родителям серьезными денежными штрафами и даже возбуждением уголовного дела.

Во-вторых, для тех, кто хотел бы пойти в понравившуюся школу не по прописке, есть второй этап зачисления. Он начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября. Родитель отправляет заявление. Если в учебном заведении осталось свободное место, в течение пяти рабочих дней школа опубликует приказ с зачислением школьника.

Если я подаю заявление в первом этапе и школа находится рядом с домом, то приказ тоже будет готов за несколько дней?

К сожалению, нет. Приказ о зачислении школы опубликуют лишь с 1 по 5 июля 2023 года. Так случилось, потому что очередь будет меняться из-за появления новые льготников. Родителям придется потерпеть три месяца, чтобы понять, не потеряли ли они свое место в очереди в школу и получит ли их ребенок место в ней.

День знаний отмечают и в городских, и в сельских школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как выбрать хорошую школу?

Специалисты рекомендуют выбирать для первоклассников школы, которые находятся ближе к дому.

- Я думаю, что родители в первом классе будут водить ребенка, но дальше это все-таки будет самостоятельное движение. Важно, чтобы это движение от школы до дома было более безопасным и комфортным, - отмечает Елена Кречетова.

А нужно ли выбирать школу по учителю?

В марте все школы проводили для родителей дни открытых дверей. На ней взрослые могли познакомиться с педагогами, которые будут вести первые классы.

Однако по факту многие школы пока не анонсируют, кто из учителей будут закреплены за первоклашками. Если же такая информация есть, то можно также посмотреть информацию о педагоге на сайте школы. Там указано, сколько лет работает человек, какая у него квалификационная категория. Можно поговорить с другими родителями или посоветоваться со школьным психологом. Некоторые школы предлагают родителям такую возможность.

Однако не стоит отметать и то, что человек в дальнейшем решит переехать или вынужден будет прекратить работать. От замен не застрахован ни один класс.