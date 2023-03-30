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Общество30 марта 2023 13:24

Когда в Екатеринбурге отключат отопление - 2023: даты завершения отопительного сезона

Чтобы батареи перестали греть, надо дождаться определенных температурных значений
Дарья ВОРОНИНА
Батареи в Екатеринбурге перестанут нагреваться, когда в регион придет стабильное тепло.

Батареи в Екатеринбурге перестанут нагреваться, когда в регион придет стабильное тепло.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской мэрии есть четкие регламенты, когда в Екатеринбурге отключают отопление. Даты завершения отопительного сезона еще не опубликованы, однако по принятому регламенту необходимо, чтобы уральская погода достигала определенных температурных значений.

Когда в Екатеринбурге отключат отопление - 2023

Так, из года в год администрация Екатеринбурга принимает решение о завершении отопительного сезона в тот момент, когда в течение пяти дней температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла. Такой должна быть среднесуточная температура воздуха.

Отключают отопление в Екатеринбурге сразу после того, как вступает в силу постановление главы города об окончании отопительного сезона.

В 2022 году расчетной датой отключения отопления в Екатеринбурге было 15 мая. Точная информация на весну 2023 года будет опубликована позже.

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