Чтобы батареи перестали греть, надо дождаться определенных температурных значений

Батареи в Екатеринбурге перестанут нагреваться, когда в регион придет стабильное тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской мэрии есть четкие регламенты, когда в Екатеринбурге отключают отопление. Даты завершения отопительного сезона еще не опубликованы, однако по принятому регламенту необходимо, чтобы уральская погода достигала определенных температурных значений.

Когда в Екатеринбурге отключат отопление - 2023

Так, из года в год администрация Екатеринбурга принимает решение о завершении отопительного сезона в тот момент, когда в течение пяти дней температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла. Такой должна быть среднесуточная температура воздуха.

Отключают отопление в Екатеринбурге сразу после того, как вступает в силу постановление главы города об окончании отопительного сезона.

В 2022 году расчетной датой отключения отопления в Екатеринбурге было 15 мая. Точная информация на весну 2023 года будет опубликована позже.