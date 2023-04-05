Марина Хрипунова: «Для нас важно, чтобы у зрителя было понимание, что именно он увидит в эфире Dомашнего»

Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Зрители любят его за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем, оригинальный и регулярно обновляющийся контент и, конечно, за яркие премьеры. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, а также о будущих проектах рассказывает Генеральный директор Марина Хрипунова.

- Предлагаю начать с вашего визита в Екатеринбург. Что вас сюда привело?

- В рамках ежегодных турне по регионам России мы посещаем 8-10 крупных городов, в основном, это миллионники, чтобы презентовать возможности нашего канала потенциальным рекламодателям: рассказываем о преимуществах размещения рекламы на «нейтральном» канале в наше - непростое время. Традиционно, одним из первых городов в нашем расписании является Екатеринбург.

- Недавно в СМИ прошла информация, что ваш канал увеличил темпы производства сериалов в 40 раз. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело?

- Много лет Dомашний повторял у себя в эфире сериальные проекты больших каналов – «Первого» и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. В 2016 году у нас было всего 4 собственных сериала в год, а в 2023 году их будет уже 110. Получается, что за последние 6 лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас уже 80% эфира занимают проекты собственного производства, а остальные 20% - это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему мы пришли к такому решению - когда мы производим самостоятельно, можем себе позволить делать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученными сюжетами – «горячую мелодраму». И, как показали события последних лет, – это отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли, и за 6 лет мы «перепрыгнули» с девятого места на четвертое среди всех каналов по женской аудитории.

Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

- Что вы хотите донести до зрителей?

- Мы поняли, что нашим зрительницам очень нравятся сериалы, где главная героиня в начале истории сильно пострадала от людей или обстоятельств, а потом обязательно нашла свое счастье. Конечно, в наших мелодрамах есть место зависти и ревности, злорадству и любопытству – настоящим «живым» чувствам. Это наша сущность, и мы ее не стесняемся. Конец сериала может быть неожиданным, но всегда хорошим.

- Какие новинки ждут зрителей Домашнего?

Всю весну – февраль, март, апрель и всю осень – сентябрь, октябрь, ноябрь – каждый день в вечернем прайме новые 4-серийные проекты собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сказочные мелодрамы».

Каждый будний день за 4 серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете нас в 19.00, попадаете на новую мелодраму.

- Ваш канал одним из первых начал показывать турецкие сериалы в нашей стране, расскажите, как вы выбираете проекты, есть ли приоритеты при выборе турецких сериалов?

- У Турции действительно отличная фабрика контента, они снимают сериалы на высоком уровне. Интересные всем? Спорный вопрос. У них есть своя специфика. Турецкий контент – это страсти в чистом виде. Наверное, это то, чего нам не хватает в нашей рациональной, прагматичной жизни. Dомашнему удалось привлечь и взрастить аудиторию, которой интересно смотреть такие проекты. Чтобы правильно выбрать сериал к показу на ТВ, мы руководствуемся многими критериями, но и прислушиваемся к интуиции. Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня – борцом, финал - счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

- Есть ли дальнейшие планы по увеличению количества турецкого контента?

- Помимо исторических «Великолепного века», «Кесем» и «Курта Сеита и Александры», мы стали экспериментировать и с турецкими сериалами с современной историей, запускали сериал собственного производства про русскую-турецкую любовь уже в современных реалиях. Еще был документальный цикл «Восточные жены» про реальные истории любви русских девушек и восточных мужчин, как это на самом деле бывает и во что могут обратиться такие отношения. В общем, отработали эту тему от и до. Мы даже в шутку называем наш канал «главным турецким», поэтому, конечно, у нас есть дальнейшие планы по развитию линейки турецких сериалов.

- А будут ли премьеры турецких сериалов в этом году?

- Да, безусловно! Уже 15 апреля в эфир выйдет новая история, которую мы назвали «Истерзанная». Этот сериал показал очень высокие рейтинги в Турции и на сегодняшний день является одним из самых продаваемых турецких проектов. Зрителей цепляет жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это «больная» тема для женщин из многих стран, никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими жёнами и сколько приходится женщинам терпеть и смиряться с безнаказанностью мужей.

- Что бы вы могли пожелать нашим читателям?

- Хочется, чтобы наши телезрители и ваши читатели всегда верили в лучшее и делали свою жизнь чуть радостнее с помощью нашего Dомашнего.

Реклама. АО «Новый Канал». LjN8KauNJ