Евгений Ройзман* вышел на свободу после 14-суточного ареста

Евгений Ройзман* вышел на свободу 30 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно две недели назад экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* суд назначил административный арест сроком на 14 суток. Такое наказание он получил из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео с символикой организации, признанной экстремистской (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). Сам Ройзман*, напомним, на суде заявлял, что никогда не был зарегистрирован в этой социальной сети.

Политик отбыл наказание длиной в 14 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 марта, в 12:16 он покинул спецприемник на Елизаветинском шоссе.

- Пребывание прошло, как у всех. Обстановка совершенно нормальная. Система достаточно гуманная, - заявил экс-мэр.

Ройзман* рассказал, какие книги он успел прочитать Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Домой собираетесь?

- Вы представляете, да. Уезжать из страны я, конечно, не буду. В спецприемнике я дочитал книгу Льва Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», читается совершенно иначе, чем в университете. Прочитал Николая Лескова большой том «Избранное». По-другому немного воспринял. Много чего прочитал. Библия, как обычно, со мной, - уточнил Евгений Ройзман*. – Но не просто же так говорится «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Правда, есть и другая поговорка: «и в Сибири люди живут».

Евгений Ройзман* вспомнил пару актуальных поговорок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что вскоре экс-мэру Екатеринбурга вновь придется предстать перед судом. Во вторник, 28 марта, московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман* провел видеотрансляцию, в которой дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации.

Евгений Ройзман* отправился домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвинительное заключение Ройзман* получил еще в спецприемнике в среду утром. Рассматриваться уголовное дело будет в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Ройзмана* встретили несколько его сторонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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