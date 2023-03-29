В Свердловской области загорелся газопровод

Огонь распространился по прилегающей к месту пожара территории. Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»

В свердловском поселке Пелым произошла авария на газопроводе «Ямбург Елец1». Инцидент произошел вечером 29 марта. На данный момент на месте работает бригада «Газпром-Трансгаз Югорск». Информацию о возгорании «КП-Екатеринбург» подтвердили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

- Угрозы распространения огня нет. Подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области для ликвидации происшествия не привлекались, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло на газопроводе из-за разгерметизации трубы. После этого началось факельное горение. Как сообщил глава округа Шахит Алиев информационному агентству ТАСС, в пожаре никто не пострадал.

- Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар, - рассказал Алиев.

ЧП засняли очевидцы. Они опубликовали видеозапись в telegram-канале «Екатеринбург ЧП». Огонь распространился по прилегающей к месту пожара территории. Задымление видно издалека.

От места пожара до Пелыма 15 километров. По данным РИА «Новости», подача газа в ближайшие населенные пункты не нарушена. Для ликвидации пожара задействуют силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

«КП-Екатеринбург» уже обратилась за комментарием в «Газпром-Трансгаз Югорск». На момент публикации ответа не поступало.