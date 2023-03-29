Из алкоголика в спортсмены: уралец после развода с женой бросил пить и стал звездой ТВ

Александр Трушков принял участие в проекте «Суперниндзя». Фото: соцсети/кадр из шоу

31-летний машинист из Каменска-Уральского Александр Трушков засветился на популярном спортивном шоу «Суперниндзя». Все свободное время уралец посвящает занятиям воркаутом (уличная гимнастика) и общению с семилетней дочкой. А ведь еще четыре года назад Александр не представлял свою жизнь без очередной бутылочки пива, не работал и сидел на шее у жены, пока однажды она не скала: «Уходи!».

- Еще четыре года назад я был алкоголиком, сидел дома, проводил время с друзьями за бутылкой пива. А ведь в это время надо было сказать себе: «Саш, у тебя родилась дочь, нужно к чему-то стремиться». У меня тогда не было ни квартиры, ни работы. Я чувствовал себя пустым местом. Из-за этого случился разлад в семье, и в какой-то момент жена просто не пустила меня, - поделился Александр.

Участием в проекте «Суперниндзя» Александр хотел доказать, что каждый может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Фото: соцсети

Мир мужчины перевернулся с ног на голову, и он осознал, что пришло время свою жизнь поменять.

- Первое время я жил у бабушки. Параллельно начал работать, отказываться от вредных привычек. В мою жизнь пришел воркаут. Это упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях и шведских стенках, - перечисляет уралец.

Александр начал участвовать в местных и региональных соревнованиях и занимать призовые места. Перед участием в проекте «Суперниндзя» уралец все свободное время посвятил тренировкам, но в финал пройти так и не смог.

Александр Трушков занялся воркаутом. Фото: соцсети

- Во время съемок пошел дождь, поэтому было очень скользко. К тому же, ниндзя-спорт – это отдельный вид спорта. Я понял свои ошибки, теперь знаю, как ребята тренируются, и буду развиваться дальше, - говорит мужчина.

Главной победой в жизни Александр Трушков всегда будет считать то, что он смог изменить свою жизнь.

- Я захотел доказать, что все зависит от нас самих и только мы решаем, какими быть. Измениться может каждый. Все реально. Нужно только встать и начинать пахать, - уверен уралец.

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