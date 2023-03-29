Девушка из Нижнего Тагила задала сложный вопрос знатокам «Что? Где? Когда?» и выиграла 300 тысяч рублей

Наталья Чеботарева регулярно отправляет вопросы знатокам. Фото: Наталья Чеботарева

Жительница Нижнего Тагила Наталья Чеботарева обыграла команду знатоков в одном из раундов в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Девушка застала врасплох команду Дарины Сибуль своим сложным вопросом. Она выиграла не только 100 тысяч рублей за победу в раунде, но и приз за лучший вопрос за всю игру – 200 тысяч рублей.

Одержать победу над командой профессионалов Наталье Чеботаревой удалось во второй игре весенней сессии 2023 года, выпуск которой вышел на экраны 26 марта.

Момент игры, когда вопрос Натальи озвучил ведущий. Фото: скриншот записи игры

Всей молодой команде ведущий показал на экране фото нескольких колец, которые носили в XIX веке. Особенность украшений заключается в том, что они выполнены из железа с небольшим вкраплением золота. Наталья Чеботарева спросила, кто именно носил эти кольца.

- Мы предположим, что такие кольца носили церковные служители, например, священники, - высказала точку зрения участница команды Диана Агейченкова.

Сам ведущий сразу же отметил, что на его взгляд, этот вопрос самый сложный, но очень красивый. Даже магистр игры Александр Друзь высказал лишь предположения, но не рискнул дать точный ответ.

Оказалось, что кольца из железа и небольшим количеством золота имелись у декабристов и их жен. Железо для колец взяли из кандалов, которые носили декабристы во время ссылок.

Как минимум одна пара таких колец сейчас выставлена в Иркутском музее декабристов. Они принадлежат семье Волконских. Супруги Сергей и Мария привезли из Иркутска кандальное железо, из которого потом выковали два перстня, и хранили до конца своих дней. Известно, что такие кольца были и других декабристов, а сейчас они находятся в частных коллекциях.

Два перстня Волконских, выполненных из кандального железа. Фото: официальный сайт Иркутского музея декабристов

Наталья Чеботарева, которая работает менеджером в Нижнем Тагиле, рассказывает, что показать свою эрудицию в интеллектуальном казино помогло ее увлечение историей.

- Я очень люблю историю: смотрю блогеров по этой теме, читаю книги по истории и просто ищу статьи по интересующим темам. Вот где-то там и попалась информация про кольца. Вообще, история - огромное поле для вопросов в «Что? Где? Когда?», - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья.

Если ей попадается какой-то интересный факт, то она обязательно его себе сохраняет и позже составляет из этого вопрос. У девушки уже собралась целая копилка будущих вопросов для знатоков.

- Безусловно, денежный приз, а ещё и дополнительный за лучший вопрос - это очень приятно, но не меньше я бы радовалась, даже если бы на мой вопрос знатоки ответили, ведь отбор там очень строгий и просто "добраться" до игрального стола очень сложно, - делится Наталья.

На данный момент девушка отправила уже 30 вопросов, но до эфира дошли только два из них: один в октябре 2022 года, и один в нынешней игре.

- Программу смотрим регулярно вместе с мужем, он кстати тоже участвовал со своим вопросом год назад, и знатоки также не смогли на него ответить, - улыбается Наталья.

А вот куда же потратить 300 тысяч выигранных рублей Наталья с мужем пока не придумали. В любом случае, жительница Нижнего Тагила планирует еще не раз сразиться умом со знатоками.

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