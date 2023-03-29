Как лечат «чёрные наркологи»

Кто такие наркологи-самозванцы и какие последствия могут быть после их «лечения», рассказал главный внештатный нарколог УрФО, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. Фото: Евгения Корепанова

Кто такие наркологи-самозванцы и какие последствия могут быть после их «лечения», рассказал главный внештатный нарколог УрФО, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

ПО МЕТОДУ «ПУСТЫШКИ»

- Антон Владимирович, чем может закончиться для пациентов обращение по объявлениям «Вывод из запоя на дому» или «Вылечу от алкоголизма быстро и недорого»?

- В этой ситуации мы сталкиваемся с незаконной деятельностью частных организаций, которые зачастую не имеют ни соответствующей лицензии, ни должных условий работы с пациентами. Хочу предупредить: медицинская помощь может оказываться только в условиях стационара под контролем психиатра-нарколога.

Очень часто под именем врача приходят не врачи, а в лучшем случае фельдшер или медсестра. Это люди, которые не имеют соответствующего образования, чтобы заниматься лечением.

Самое страшное, что после этого пациенты зачастую чувствуют себя ещё хуже, чем до лечения. Например, может сформироваться алкогольный психоз, могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. Часто такое лечение заканчивается летальным исходом.

- Что такое «вывод из запоя»?

- Многие думают, что если им поставили капельницу, то уже вылечили. Но капельница – это лишь способ введения лекарственного препарата с определённой скоростью, при этом количество введённой жидкости должно равняться количеству выведенной. Поэтому должен быть контроль над диурезом, а схему, состав, концентрацию лекарственных препаратов может рассчитать только врач.

В наркологии используются сильнодействующие лекарственные препараты, которые подлежат строгому учёту, на них тоже должна быть лицензия. Эти препараты могут храниться в определённых условиях. Только такие лекарства помогают максимально безопасно купировать те состояния, которые связаны с длительным употреблением алкоголя. Так как «чёрные наркологи» не имеют доступа к этим препаратам, они «лечат» пустышками.

- Много ли фиксируется случаев, когда после такого псевдолечения пациенты обращаются в вашу больницу?

- К сожалению, это происходит достаточно часто – в Областную наркологическую больницу каждый день привозят таких пациентов. Люди платят деньги самозванцам, и их состояние не улучшается, а между тем в госучреждениях можно получить медицинскую помощь бесплатно и, главное, безопасно. Мы несём ответственность перед каждым нашим пациентом – от этого зависят честь и репутация нашей больницы.

СКАЗОЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

- Почему спрос на услуги мошенников всё-таки существует?

- Псевдоспециалисты предлагают некую «волшебную таблетку», которая без особых усилий поможет выйти из тяжёлого алкогольного состояния. Не надо этому верить – это так же невозможно, как подпрыгнуть и взлететь.

Помните, что законы природы одинаковы для всех – для бедных и богатых, для чиновников и врачей. Если человек травит свой организм алкоголем в течение недели или месяца, невозможно за один вечер купировать это состояние. Ведь при этом в организме скапливается большое количество яда, которое надо выводить.

После длительного запоя, на вторые-третьм сутки после отказа от алкоголя, может сформироваться абстинентный синдром. Это состояние, при котором появляются галлюцинации и развивается острое психотическое расстройство. Человек становится опасным – он может нанести вред самому себе или окружающим.

Поэтому не надо вестись на рекламные уловки псевдонаркологов, у которых одна задача – заработать деньги, а не оказывать помощь людям.

- На что надо обращать внимание перед оказанием медпомощи?

- В компании, где осуществляется медицинская помощь по наркологическому профилю, обязательно должна быть лицензия на право осуществления медпомощи. Она выдаётся на конкретный адрес, в ней прописываются санитарно-эпидемиологические нормы помещения, квалификация специалистов и наличие специального оборудования. Обязательно посмотрите, на какой вид деятельности выдана лицензия. Обычно такие документы можно найти на сайте организации. Также обратите внимание на квалификацию специалистов, которые оказывают услуги в данной компании.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

- Где можно получить реальную наркологическую помощь?

- Сейчас у пациентов есть выбор – можно обратиться как в частную фирму, так и в государственное учреждение. Алкоголизм – это социально значимое заболевание, поэтому государством создана целая структура наркологической службы. Главное – не затягивать с лечением, ведь чем раньше человек обратится за квалифицированной медицинской помощью, тем выше шансы на положительный исход.

Когда болит сердце, идут к кардиологу, когда беспокоят зубы, обращаются к стоматологу. А когда есть проблема с алкоголем или наркотиками, необходима помощь специалиста-нарколога.

Не надо верить тем, кто даёт объявления в интернете и называет себя наркологами. Это равносильно попытке обратиться за хирургической помощью к мяснику на рынке, решив, что раз он в белом халате и знаком с анатомией, то может провести операцию.

- От чего зависит результат лечения при алкоголизме?

- Алкоголизм – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое в любой момент может обостриться. Наша задача – научить человека жить без алкоголя. При этом 50% успеха лечения зависит от специалистов, а половина – от самого пациента. Мы показываем, как можно победить болезнь, даём необходимые «инструменты», но в первую очередь человек сам должен захотеть жить трезвой жизнью. Тогда всё получится.

КСТАТИ:

В Екатеринбурге на базе Областной наркологической больницы действуют два отделения плановой наркологической помощи: ул. Халтурина, 44а, пр. Космонавтов, 90а. Также действует отделение неотложной наркологической помощи по адресу: пер. Медицинский, 5а.