В Академическом из полыхающей многоэтажки спасли 60 жителей, включая двоих детей

Пожар произошел днем 29 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Днем 29 марта в Екатеринбурге случился серьезный пожар в новостройке. ЧП произошло в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Академический, на улице Павла Шаманова. Огонь был такой силы, что очевидцы могли наблюдать языки пламени из окна. Пострадавших нет, уточнили спасатели.

- В 15:03 поступило сообщение о пожаре по адресу Павла Шаманова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на 15-м этаже 24-этажного жилого дома, - подтвердили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара – 15 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно эвакуировать 60 человек, а также еще 18 жильцов, в том числе и двое детей, были спасены с помощью масок дыхательных аппаратов.

- В 15:44 открытое горение на пожаре было ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники, - заключили спасатели.

До этого масштабный пожар случился в Арамиле, инцидент произошел утром 24 марта. Масштабное возгорание случилось на складе с лакокрасочными материалами.

Площадь пожара тогда составила три тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось угрозой распространения пламени на соседний склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

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