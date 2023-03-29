В Екатеринбург доставили новые троллейбусы из Белоруссии

В Екатеринбург приехали первые два троллейбуса. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбург прибыли первые два троллейбуса из полсотни обещанных жителям уральской столицы. Новая техника прибыла из Белоруссии, хотя ранее сообщалось, что поставки троллейбусов существенно задержатся из-за технических проблем на производстве.

Как отмечает мэр города Алексей Орлов, два новых троллейбуса намного комфортнее, чем их предшественники.

- В последний раз столица Среднего Урала получала новые троллейбусы более десяти лет назад. Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт, - уточняет глава Екатеринбурга.

Вид салона в новых троллейбусах. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Оба низкополых экземпляра прибыли в Екатеринбург с минского завода «Белкоммунмаш». Они оснащены пандусом для маломобильных пассажиров. В салоне есть кондиционер и USB-зарядки.

- Удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети, - говорит Алексей Орлов у себя в Telegram-канале.

Новые троллейбусы пустят в Академический, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7. Также современные машины выйдут на старейший троллейбусный маршрут в городе Химмаш – ж/д вокзал.

Водительское место в новых троллейбусах. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Точная дата, когда оба только что прибывших троллейбуса выйдут на городские улицы, на данный момент неизвестна. Как уточнили в мэрии Екатеринбурга, сначала предстоит обкатка без пассажиров.

Ранее было известно, что на закупку всех 50 троллейбусов выделили 1 435 500 000 рублей, всю партию транспортных средств должны были доставить до 1 ноября 2023 года. Новые троллейбусы планировали выпустить на четыре городских маршрута: 4, 37, 1 и 14.

О том, что белорусские троллейбусы придут с опозданием, сказано в конце февраля. На минское предприятие не поступили вовремя импортные комплектующие.

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