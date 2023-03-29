Отхватил за пародию: Андрей Рожков сделал неожиданное признание

Андрей Рожков рос самостоятельным и ответственным мальчиком, но шкодил и хулиганил от того не меньше. Фото: из архива артиста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рос активным и ответственным мальчиком, но шкодил и от этого не меньше. Родители никогда не ругали и не грозили наказать ремнем будущего артиста, а вот в школе Андрею однажды здорово прилетело за шалость. Об этом Андрей Рожков рассказал в интервью «КП-Екатеринбург» в честь своего дня рождения.

- Это было в девятом классе. Я организовал агитбригаду, которая показала пародию на наших учителей. Среди учеников она имела оглушительный успех, а вот учителям не понравилась. На следующий день у меня было шесть уроков, и меня на каждом вызывали к доске и показательно ставили двойку, - рассказал Рожков.

Звезда «Уральских пельменей» родился и вырос в Екатеринбурге. Родители Лилия Андреевна и Борис Петрович работали на заводе. Много работали. Но отдавали любви и заботы Андрею и его старшей сестре Свете не меньше.

- Мама была крановщицей, папа работал в кузнечном цехе оператором кузнечного манипулятора. Мама безмерно любила меня и баловала. Она показала мне на своем примере, что главное – любить ребенка, и тогда все будет хорошо. Папа научил меня быть настоящим мужиком: брал с собой на рыбалку, учил ездить на автомобиле, мы с ним постоянно что-то ремонтировали в гараже, строили дом в саду. В нашем гараже у него была своя наковальня, там всегда лежали молотки какие-то, приспособления для ковки, и я с ним часто там «зависал», - также рассказал артист.

28 марта артисту исполнилось 52 года. В интервью «КП-Екатеринбург» Андрей Рожков также рассказал, почему перестал отмечать праздник с коллегами по «Уральским пельменям» и какой подарок от поклонницы растрогал его больше всего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Андрей Рожков о появлении «И-и-игоря»: «Бабушка будила меня в четыре утра и отправляла доить корову». Андрей Рожков рассказал о появлении знаменитого образа бабушки и почему не отмечает дни рождения с «Уральскими пельменями» (подробнее)

Звездная дочь Александра Малинина раскрыла правду о богатом британском женихе. Устинья Малинина рассказала о жизни с обеспеченным женихом из Англии (подробнее)

Помолодела в 60 лет: жена Александра Малинина поделилась секретами красоты. Супруга Александра Малинина Эмма рассказала о способах омоложения (подробнее)

Похудела до неузнаваемости: что стало с экс-участницей «Уральских пельменей» Стефанией-Марьяной Гурской. Экс-участница «Уральских пельменей» Стефания-Марьяна Гурская похудела до неузнаваемости (подробнее)

«Не ведитесь на провокации!»: актриса «СашаТаня» раскрыла правду об опасных кастингах. Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина раскрыла тайны актерской жизни и рассказала об опасных кастингах (подробнее)

«Не стесняюсь своего тела»: звезда сериала «Топи» - о съемках в эротических сценах. Вероника Мохирева рассказала, почему не стесняется сниматься в эротических сценах (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие проекты запустит ТНТ, почему сыгравший Горшка актер метет дворы и где ждать Михаила Галустяна (подробнее)

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru