В Екатеринбурге убийца-рецидивист, скрывавшийся от полиции, случайно погиб, перебегая дорогу

Сбитый мужчина пробил собой лобовое стекло иномарки Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге служители Фемиды готовятся разбираться в необычном уголовном деле. На скамье подсудимых окажется мужчина, который обвиняется в ДТП, из-за которого погиб убийца-рецидивист, скрывавшийся от полиции. Авария произошла еще в июне 2022 года. Но ее подробности стали известны только сейчас.

Так, в прокуратуре Свердловской области уточняли, что 18 июня в половине девятого часа вечера 34-летний мужчина на «КИА» ехал по улице Розы Люксембург в сторону улицы Карла Маркса. Скорость на спидометре показывала примерно 40 км/ч.

- Обвиняемый, проявив преступную небрежность, будучи в состоянии опьянения, был невнимателен к дорожной обстановке, в связи с чем не увидел пешехода и не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил на него наезд, - сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пешеходом был 64-летний мужчина. Как объясняли в ГИБДД, он переходил проезжую часть справа налево в неположенном для этого месте. Во время удара он пробил собой лобовое стекло машины. Повредило и бампер иномарки.

Пострадавшего после аварии увезли в больницу, но он скончался на следующий день Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сам пешеход получил травму голову, туловища, шеи и конечностей. Его увезли в больницу на скорой, но уже на следующий день он скончался. Как оказалось, погибший находился в розыске. В конце «девяностых» его приговорили к 12 годам колонии из-за убийства и нанесении телесных повреждений, которые привели к смерти человека.

- Он отбыл наказание, но затем, я так понимаю, он вновь убил человека, и его объявили в розыск, - уточнил «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого автомобилиста Роман Бикбулатов. – После того, как он был сбит, были опрошены близлежащие заведения. Оказалось, он был бездомным в тот момент и часто бывал в близлежащих барах.

Как отмечали в прокуратуре, мужчина, сидевший за рулем «КИА» свою вину признал в полном объеме. А химико-токсикологическое исследование показало наличие в его моче наркотических веществ.

- Это был первоначальный акт, - уточняет адвокат обвиняемого водителя. - В соответствии с процедурой анализ делят на две составляющие для проведения контрольной проверки. Но контрольную проверку не сделали в связи с нехваткой биологического материала.

Уголовное дело уже направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. За нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое привело к смерти человека, водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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