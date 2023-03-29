Алгоритм действий должников, чтобы сохранить зарплату в размере прожиточного минимума на Среднем Урале

Уральцы имеют право сохранить размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в Российской Федерации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замруководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Ульяна Андрющенко рассказала о том, при каких условиях и как можно сохранить должнику зарплату на уровне прожиточного минимума и кому из должников делать это запрещено.

Как сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов в Свердловской области

Почему должник может сохранить зарплату в размере прожиточного минимума?

Такая возможность появилась с 1 февраля 2022 года, когда в силу вступил ФЗ-234. Согласно изменению в законодательстве, теперь должники в России имеют право на сохранение зарплаты и иных доходов в размере прожиточного минимума.

Какой прожиточный минимум будет учитываться – региональный или российский?

По закону должнику сохранят размер прожиточного минимума трудоспособного населения, пенсионеров, установленного в целом по Российской Федерации. Но если прожиточный минимум в субъекте РФ превышает российский прожиточный минимум, то сохраняется он.

По словам Ульяны Андрющенко, в случае Свердловской области прожиточный минимум в регионе меньше, чем по стране, поэтому для должников будет действовать размер российского прожиточного минимума.

Какой размер прожиточного минимума в 2023 году в России и Свердловской области?

С 1 января размер прожиточного минимума по России равняется 14 375 рублей, по Свердловской области – 14 088 рублей.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения по России равняется 15 669 рублей, по Свердловской области – 15 356 рублей.

Размер прожиточного минимума для россиян пенсионного возраста по России равняется 12 363 рублей, по Свердловской области – 12 116 рублей.

Что делать, чтобы при списывании долгов сохраняли прожиточный минимум в Свердловской области?

Подготовить заявление: «Прошу сохранять заработную плату или иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения/пенсионера при обращении взыскания на доходы»;

При получении дохода на банковский счет в заявлении надо указать реквизиты счета;

Передать заявление судебному приставу, на исполнении которого находится исполнительное производство в отношении вас;

Обратиться с заявлением можно лично, отправить заявление почтовой корреспонденцией или с помощью личного кабинета на Госуслугах.

- При наличии лиц на иждивении должник вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения по Российской федерации для соответствующей социально-демографической группы, - отмечает Ульяна Андрющенко.

Какие документы нужно предъявить, чтобы должнику сохранить прожиточный минимум при списании долгов?

Помимо заявления можно предъявить судебному приставу документы, подтверждающие наличие месячного дохода. Это необязательное условие для подачи заявления.

Все ли должники могут претендовать на сохранение прожиточного минимума при удержании средств?

Нет. Служба отказывает, если заявление подаст:

Должник по алиментам;

Должник, на которого исполнительное производство возбуждено по возмещению вреда, причиненного здоровью, и в связи со смертью кормильца;

Должник, на которого исполнительное производство возбуждено по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Все остальные категории должников имеют право на это преимущество.