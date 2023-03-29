Евгения Ройзмана* не будут этапировать в Москву для рассмотрения уголовного дела о дискредитации армии

Сейчас экс-мэр Екатеринбурга отбывает 14-суточный арест из-за репоста видео от организации, признанной экстремистской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг в полдень экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* выйдет на свободу после 14-суточного ареста, который суд ему назначил из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео от организации, признанной экстремистской. Но впереди у него, похоже, новый суд.

Во вторник, 28 марта, московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Минувшим утром Ройзман* получил обвинительное заключение.

- Сегодня в 09.00 нам в спецприемнике выдали обвинительное заключение, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов. – После этого дело было отправлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Никакого этапирования в Москву не будет.

Дата первого заседания по уголовному делу пока не известна. Добавим, что, по версии следствия, в июле 2022 года экс-мэр Екатеринбурга провел видеотрансляцию, в которой дискредитировал ВС РФ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана* о фейках про армию

К настоящему моменту экс-мэр Екатеринбурга уже отбывает 14-суточный арест из-за репоста видео экстремистской организации в одной из социальных сетей (Подробнее) Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток

В Ленинском суде Екатеринбурга огласили решение по новому делу экс-мэра (Подробнее)