«Собирали подписи»: на Урале женщина хочет построить ледовую арену в память о муже и сыне, погибших в ДТП

Почти сразу после похорон уралочка создала инициативную группу. Фото: предоставлено Натальей Холодовой

В Красноуфимске женщина, потерявшая в страшной аварии на трассе «Пермь – Екатеринбург» мужа и сына, собирает подписи, чтобы в городе построили хоккейную арену в память о погибших. Как оказалось, 38-летний Павел Малышев был тренером, а его 11-летний сын Александр делал первые шаги в этом виде спорта.

- В Красноуфимске нет крытых ледовых площадок. Катки есть только во дворах, а на центральном стадионе хоккеисты могут заниматься только зимой. Саша занимался хоккеем с четырех лет. Павел возил сына на матчи и тренировки в Екатеринбург, там он играл в составе ДЮСШ № 19 «Уралмаш», осенью и весной такие поездки проходили по два-три раза в неделю, а летом проходили сборы с местной командой «Сокол». Саша играл на разных позициях: мог быть и защитником, и нападающим, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья Холодова.

38-летний Павел Малышев был тренером, а его 11-летний сын Александр делал первые шаги в этом виде спорта. Фото: паблик Вконтакте "Подслушано. Красноуфимск"

Почти сразу после похорон друзья Павла создали инициативную группу, куда вошли больше двух тысяч человек, и начали сбор подписей в поддержку строительства ледовой арены. За месяц их удалось собрать чуть больше восьми тысяч. Позже Наталья увезла их в Екатеринбург.

- На этой неделе обращение губернатору с приложением подписей было направлено в администрацию главы региона. Пока что его рассматривают, какое будет решение, неизвестно, - добавляет Наталья.

Юный Саша занимался хоккеем с четырех лет. Фото: предоставлено Натальей Холодовой

Напомним, по предварительным данным, водитель легковушки Toyota Camry ехал со стороны Екатеринбурга и в какой-то момент он решил обогнать попутную машину, но не убедился, что такой маневр будет безопасным. В итоге на встречной полосе он влетел в большегруз Mercedes-Benz с полуприцепом. Иномарка превратилась в груду искореженного железа.

- Осознать эту потерю трудно, принять ее - еще труднее, - писали в сообществе «Подслушано. Красноуфимск», - Невосполнимая, тяжелейшая утрата постигла родных и близких Павла, которых он так любил, осиротели юные «соколята», бизнес-сообщество города лишилось мудрого и успешного коллеги. Но в памяти всех, кто был ему близок, кто его знал и уважал, Павел останется навсегда. Останется таким, каким и был - веселым, энергичным, с широкой душой и любящим, горячим сердцем.