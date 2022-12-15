В Свердловской области растет заболеваемость гриппом

В первое время человек испытывает сильную слабость и озноб из-за высокой температуры тела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область готовится к росту заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Уже сейчас в Екатеринбурге отмечен рост инфекций. В небольшие города Свердловской области вирус еще только заходит: медики регистрируют первых заболевших ОРВИ и гриппом. Свердловский врач рассказал о симптомах свиного гриппа. Для тех уральцев, кто ищет, как определить свиной грипп самостоятельно без врача, мы сообщим основные симптомы свиного гриппа.

Что такое свиной грипп

Грипп H1N1 более известен в народе как «свиной». Это вирусное заболевание вызвано несколькими серотипами группы А. По симптомам не сильно отличается от сезонного гриппа. Методы лечение у стандартного и свиного гриппа полностью совпадают.

В Свердловской области заболеваемость стала расти с декабря. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11 декабря 2022 г. зарегистрировано 58959 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 27,3 процентов и выше среднего многолетнего уровня на 70,5 процентов. Более половины заболевших - это дети.

- Мы ждем, что в ближайшее время в городе появятся первые больные гриппом. В последние несколько лет мы заметили, что стало меньше пациентов, больных коронавирусом. Но при этом есть рост по ОРВИ, - рассказала «КП-Екатеринбург» заместитель главного врача Ирбитской ЦГБ Анна Купер. - Предварительно пациенты сами могут определить, больны ли они гриппом. Есть несколько симптомов, которые подскажут уральцам, что необходимо обратиться в больницу и пройти диагностику.

Симптомы, признаки, ощущения при свином гриппе

1. Сильный жар до 39-40 градусов по Цельсию

2. Ломота в мышцах и суставах

3. Слабость и ощущение разбитости

4. Сниженный аппетит

5. Рвота, тошнота, диарея встречается у 15 процентов заболевших

Первые признаки и симптомы свиного гриппа

Анна Купер отмечает, что в первые часы заболевания человек испытывает сильные головные боли, чаще всего в лобной части, особенно над бровями. Такие боли возникают из-за выраженной интоксикации. В некоторых случаях сильная головная боль мешает уснуть и даже приводит к бреду и галлюцинациям.

В первые часы также резко повышается температура тела до 39-40 градусов, а человек ощущает озноб и слабость, а также боли в мышцах и суставах.

Дополнительные симптомы свиного гриппа

1. Боль в глазах

2. Слезотечение

3. Светобоязнь

4. Боли в горле

5. Першение

6. Заложенность носа

7. Насморк

8. Сухой кашель

Как определить, что заболел гриппом

Сейчас уральские врачи активно пользуются ПЦР-тестами для определения вируса гриппа. Механизм такой же, как при нашумевших тестах на коронавирус. Стоит знать, что ПЦР-тесты не определяют вид гриппа, поэтому врач не скажет вам со 100-процентной гарантией, что у вас именно свиной грипп. Но это не играет роли: лечение сезонного гриппа и свиного гриппа полностью совпадают.

Чем опасен свиной грипп

У большинства болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме и занимает не больше пять дней. Но грипп опасен осложнениями: первичной и вторичной пневмониями. Первичная пневмония формируется на 2-3 день болезни и при не обращении к врачам может привести к смерти. Также свиной грипп плохо влияет на хронические заболевания человека. Он может провоцировать развитие перикардита, менингоэнцефалита, сердечной недостаточности.