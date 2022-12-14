Увидеть астероид в телескоп, к сожалению, не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 декабря, к Земле приблизится «Рождественский» астероид. Так в СМИ прозвали астероид, который ученым более известен, как 2015 RN35. О его сближении с нашей планетой предупредило Европейской космическое агентство.

В диаметре астероид достигает 140 метров. И он пролетит от Земли на расстоянии в 680 тысяч километров, что в космических масштабах звучит как «очень близко». О том, следует ли тревожиться из-за этого, мы узнали у старшего преподавателя кафедры астрономии и геодезии УрФУ Павла Скрипниченко. В 2016 году он разработал программу, отслеживающую приближение астероидов к Земле.

- В рамках астероидно-кометной опасности есть три класса. Первая категория – глобальная катастрофа. Она для объектов диаметром больше километра, - объясняет Павел Скрипниченко. – Гипотетически, если на Землю падает объект диаметром в 10 километров, то это вымирание 95% форм жизни. Человек в оставшиеся 5% не входит. А вот наш астероид 2015 RN35 это второй класс опасности – для объектов от 100 метров диаметром. Если такой объект упадет на Землю, то может быть уничтожен крупный город или небольшая европейская страна, или американский штат. То есть это уже региональная катастрофа.

Третий самый низкий класс опасности для объектов меньше 100 метров в диаметре. Таким, например, был Челябинский метеорит. Размером он был всего в 17 метров, а окна во всем городе повыбивал.

Впрочем, бояться «Рождественского» астероида все-таки не стоит. До Земли 2015 RN35 не долетит. Пронесется мимо и дальше помчится по своим делам.

- Среднее расстояние между Землей и Луной – 384 тысячи километров. То есть этот астероид будет для нас дальше, чем Луна. Столкновением он не угрожает, - говорит Павел Скрипниченко. - Но для астрономов даже такое сближение в 680 тысяч километров это знаковое событие, ведь с астрономической точки зрения это близко.

Ну и грустная новость для тех, кто уже решил расчехлить свой телескоп, чтобы понаблюдать «Рождественский» астероид. Увидеть его будет практически невозможно.

- Любительскими телескопами его точно нельзя будет увидеть. Он не такой большой и будет довольно далеко, - отмечает Павел Скрипниченко. - Даже если подобрать полупрофессиональный телескоп, то особо-то ничего суперинтересного и не увидеть. Просто будет туманное пятнышко на фоне звезд.

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