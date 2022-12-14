Оголившаяся Анастасия Волочкова вызвала оторопь у фанатов

Анастасия Волочкова рассказала о своей личной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Волочкова шокировала своих фанатов, явившись на собственную помолвку в коротком платье. Балерина внезапно рассказала о предстоящей свадьбе и помолвке после скандала с уральской свахой.

Напомним, что владелица брачного агентства в Екатеринбурге Елена Толкачева обвинила Волочкову в непристойном поведении после того, как балерина сама обратилась в агентство за помощью в поиске мужа.

Кандидаты, которых подобрала Елена, с ее слов, отказались от знакомства с Анастасией. Тогда при личной встрече в московском ресторане Волочкова назвала Елену и ее клиентов «идиотами».

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова опровергла все обвинения, а также заявила, что готовится к свадьбе. Раскрывать подробности личной жизни отказалась.

- У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? - заявляла «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

Позднее балерина сама рассказала фанатам о том, что состоит в счастливых отношениях. Ее избранник подарил ей огромное количество белых роз.

- Я хотела скрыть эмоции и отношения с моим мужчиной, но не удержалась! Часть этих роз в моей спальне. Мы и вдвоем сфотографировались в этом цветнике. Но не могу пока поделиться таким фото, - писала Анастасия Волочкова на своей странице в социальных сетях.

Буквально в этот же день Анастасия выложила откровенное фото. В посте на своей странице в социальной сети она призналась, что вынуждена была явиться на собственную помолвку полуобнаженной, так как торжество стало для нее сюрпризом.

Фото с тайной помолвки Анастасии Волочковой. Фото: социальные сети Волочковой

- Мы с любимым устроили тайную помолвку. Вернее, это он придумал, а я вообще не была готова. Забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье, - признаются в социальных сетях Анастасия Волочкова.

Имя загадочного спутника Волочкова скрывает. При этом, владелица брачного агентства в Екатеринбурге Елена Толкачева заявляла, что балерина искала себе не мужа, а спонсора для поездки на Мальдивы в новогодние каникулы. В своих социальных сетях Толкачева предлагает ставить ставки: состоится ли анонсированная свадьба или же балерина все же ограничится совместным отпуском на курорте.

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