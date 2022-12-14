Уловки гостей за новогодним столом: диетолог раскрыла, как избежать переедания при обилии блюд

Главный внештатный специалист–диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач – терапевт Областной клинической больницы № 1 Ирина Бородина. Фото из личного архива

Закупают консервы, овощи, грибы, мясо, рыбу, колбасы, сыры и т.д. Предстоит накрыть стол так, чтобы закрыть цветы на скатерти. В центре – традиционные салаты «оливье» и «селедка под шубой». Сторонники ЗОЖ сейчас, наверное, возмутились перечислением высококалорийных блюд. Уж они-то знают, как не навредить своему здоровью щедрым застольем.

Как правильно питаться в Новый год и не навредить здоровью и фигуре, рассказала главный внештатный специалист–диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач – терапевт Областной клинической больницы № 1 Ирина Бородина.

– Ирина Эдуардовна, что должно войти в список полезных продуктов для новогоднего стола?

– В первую очередь, нужно составить список продуктов, которые войдут в салаты, горячие блюда, десерты – их лучше заменить на фрукты. Важно предусмотреть больше овощей, которые можно подать свежими, тушеными, в виде рагу. В праздник лучше отказаться от алкоголя, жирных блюд, сделать легкие аналоги салатов. Вместо майонеза использовать легкие сметанные заправки. Это благотворно скажется на здоровье.

– Поход в магазин перед Новым годом – это всегда соблазн. Какие прилавки лучше обходить стороной?

– Прежде всего, мы должны понимать, какая продуктовая корзина должна быть в базовом эквиваленте.

На первом месте стоит клетчатка – это свежие овощи и фрукты, их заморозка. Это идеальный гарнир для ежедневного рациона.

Номер два в базовых продуктах – это крупы: греча, рис, макароны, булгур, горох, чечевица.

Далее идут кисломолочные продукты. Выбираем базовые продукты – творог, кефир, ряженку, молоко, если нет непереносимости молочного белка и лактозы.

Следующий этап – белковые продукты. Идеальными по аминокислотному содержанию являются яйца, творог, куриная грудка, индейка, рыба, мясо.

Точно надо обходить стороной отделы сладостей и кондитерских изделий. Эти продукты к базовым не относятся. Если сильно хочется тортов и выпечки, то лучше их приготовить в домашних условиях. Это будет полезнее и вкуснее.

– Какие продукты лучше не совмещать со спиртным?

– Спиртосодержащие напитки сами по себе очень высококалорийные и сильно увеличивают аппетит. Поэтому закусывание алкогольных напитков жирными сортами мяса, соленым сыром, колбасами дает дополнительные калории и жиры, из-за чего постепенно увеличивается масса тела. Лучше поесть перед употреблением алкогольных напитков, чтобы не принимать его на голодный желудок. В числе закусок могут быть нежирные блюда и овощи, клетчатка поможет вывести остатки алкогольных веществ.

– Что посоветуете положить в сладкие подарки для детей?

– В подарки традиционно входят конфеты, печенье. Взрослые могут испечь и положить в подарки печенье из овсяной, гречневой крупы. Из фруктов – мандарины, бананы. Подойдет мармелад, содержащий пектин. Лакомства из сухофруктов, фрипсы – это аналог чипсов, которые готовятся без фритюра.

– Многие доедают в последующие дни то, что приготовили для новогоднего стола: «А что салату сделается в холодильнике!» Ваш совет, как не рисковать?

– Как правило, срок хранения не заправленных соусом салатов – 18 часов, а заправленных – 12 часов. Лучше салаты делать в тот же день, заправлять и ставить на стол. Желательно все блюда есть в свежем виде и не доедать в последующие дни.

– Каждые пять минут хлопает дверца холодильника. Как за новогодние праздники не набрать лишний вес?

– Рекомендации – побольше физической активности в зимние каникулы. Одевайтесь по погоде и идите гулять с семьей на свежем воздухе, покатайтесь на коньках, лыжах.

Прислушайтесь к своему организму. Употребляйте больше овощей и фруктов. Соблюдайте питьевой режим. Больше клетчатки и меньше жирных продуктов. Тогда есть шанс, что все калории, набранные за новогодним столом, с легкостью уйдут.