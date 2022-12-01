Рюмка меньше – здоровья больше

Нет ни одного органа, который без последствий переносит влияние этанола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пиво, вино, водочка… Колбаса, селедочка. А на следующее утро, после бурной новогодней ночи, мы ощущаем похмельные «сюрпризы». Почему распитие спиртного может испортить ваши новогодние каникулы? «КП- Екатеринбург» поговорила с главным внештатным наркологом УрФО, главным врачом Областной наркологической больницы Антон Поддубным о том, как избежать негативных последствий.

- Антон Владимирович, как в целом обстоят дела с алкоголизмом в Свердловской области?

- Мы сравнивали цифры с российскими данными Национального научного центра наркологии за 11 месяцев работы. Свердловская область находится в середине списка по всей стране. Есть тенденция по снижению заболеваемости алкоголизмом. Но что касается новогодних праздников, то, к сожалению, в это время число обращений значительно увеличивается. Мы отметили, что чаще всего люди обращаются за помощью ближе к концу праздников либо уже после каникул. В таких случаях, они уже не могут самостоятельно остановиться.

- Как сказывается употребление алкоголя на организм?

- Этанол – это яд. Алкогольные напитки плохо влияют на работу головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой системы. Нет ни одного органа, который без последствий переносит влияние этанола. Разве, что не так пагубно он влияет на наш естественный защитный барьер – кожу. Но в то же время, она может отреагировать на этанол высыпаниями, аллергией. Поэтому, смело можно сказать, что спиртные напитки влияют на организм и внешний вид человека. Отекшее лицо, неэластичная кожа и пивной живот – это лишь часть спутников злоупотребляющего алкоголем человека.

- Есть ли какая-то безопасная доза алкоголя, которую можно принять во время застолья?

- Чем меньше человек выпьет алкоголя – тем для него лучше. Каких-то безопасных доз, вроде пары бокалов я не могу порекомендовать. Если это будет один бокал шампанского в новогоднюю ночь и все, то вы, конечно же, не алкоголик. Но если вы почувствуете, тягу, а также, что без спиртного не можете расслабиться – это уже тревожный симптом и повод задуматься о том, чтобы обратиться за помощью хотя бы к психологу.

- Могут ли беременные женщины и подростки выпить в честь праздника?

-Велика вероятность, что это скажется, в том числе, на здоровье плода. Каждый производитель пишет о том, что беременным запрещено употребление алкоголя. Также подчеркну, что будущим, как и кормящим, мамам не стоит пить спиртное ни в каких объемах.

Что касается приучения к культуре питья подростков, то отмечу, что каждый родитель несет ответственность за здоровье и состояние своего ребенка. Есть множество исследований, когда детей в качестве эксперимента просят смоделировать ситуацию, как отмечаются праздники. Мальчишки и девчонки чаще всего начинают вставать из-за стола и торжественно «чокаться». Так, для детей новогодние каникулы на подсознательном уровне становятся праздником алкоголизации.

- Какой напиток безопаснее всего для новогоднего стола? - Будем честны, зависимость формируется не от конкретного напитка. Нет понятия пивной или какой-либо другой алкоголизм. По возможности, откажитесь от алкоголя и проведите это время с семьей. Потому что пагубные пристрастия к алкоголю нередко оборачиваются серьезными травмами, несчастными случаями, обморожениями и так далее. От похмелья вам поможет щелочное питье, сон и прогулки на свежем воздухе. Если человек не может выйти из запоя, то здесь поможет обращение к специалистам по месту жительства либо в нашу Областную наркологическую больницу.