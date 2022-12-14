«Падение было неудачным»: Соседи рассказали о женщине, которая спрыгнула с четвертого этажа на одеяло, спасаясь от пожара

Женщина спасалась из задымленной квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одной из квартир четырехэтажного дома по адресу переулок Переходный, 8 произошел пожар. Из-за сильного задымления женщина не смогла выбраться самостоятельно. Не дожидаясь спасателей, она выпрыгнула из окна, расположенного на четвертом этаже. Очевидцы подстраховали ее падение и раскрыли одеяло. Несмотря на их усилия, пострадавшая все же получила увечья, но осталась жива.

ВЫПИЛА И УСНУЛА?

Окна квартиры, в которой был пожар - закоптились. Балкон также обгорел, а его окна выбиты. На снегу около дома, откуда прыгала женщина, видны черные следы. В самом подъезде, на четвертом этаже чувствуется стойкий запах гари и заметно закоптились стены. Жильцы дома на Переходном, 8 рассказали, что семья собственников жила здесь около пяти лет. На момент пожара женщина была в квартире одна.

- Ее муж в тот момент работал, он зубной техник. Заехал сюда лет пять назад. Женщина вчера была подвыпившая, но еще утром я ее видел трезвой. Видимо, закурила и легла спать. Диван, кстати, прогорел до пружин. Выбраться из квартиры она не смогла, все заволокло дымом. Ей оставалось только выпрыгнуть через окно, - рассказывает один из жильцов подъезда. –Люди с соседних домов стали вызывать пожарных, принесли одеяло. Толпа растянула одеяло со всех сторон, она прыгнула. Но падение было неудачным, и женщина скатилась с него и повредила спину. Она не могла разговаривать. Даже когда за ней приехали врачи, она не говорила ничего.

Семья переехала в эту квартиру примерно пять лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам жильцов, пострадавшая частенько выпивала. Саму семью они характеризуют, как необщительную и закрытую.

- В момент пожара я был дома и не покидал квартиру. Услышал, что в дверь ломятся мужики и предупреждают о пожаре. Было слышно, что в квартиру к соседям пытались зайти, а затем пожарные приехали. Слышал, что семья эта неблагополучная. Частенько бытовые конфликты и ругань из-за стены доносилась. Вроде люди обычные, они живут вдвоем, без детей, - рассказал сосед Артем.

ВЫЗЫВАЛИ ПОЛИЦИЮ

Соседи утверждают, что участковые приходили к семье пострадавшей неоднократно.

- Они молодые, им может лет 30. Я живу здесь больше 10 лет и могу сказать, что они совсем необщительные. В момент пожара мы были дома, - утверждает житель дома Алексей. – Полицию к ним вызывали часто, так как они буянили, кричали.

В подъезде чувствуется запах гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском ГУ МЧС говорят, что площадь пожара составила пять метров. А вот жильцы считают, что огонь уничтожил в «двушке» гораздо больше.

- Какие там пять квадратных метров? – задается вопросом сосед. – Судя по тому, как обгорел балкон и окна, площадь там гораздо больше. Не знаем, как себя чувствует женщина. Но ее муж пока сюда не возвращался и, по всей видимости, ночевал не здесь.

В пресс-службе скорой медицинской помощи «КП-Екатеринбург» пояснили, что женщину могли перевести в больницу № 36. Однако в медицинском учреждении сообщили, что о пострадавшей им ничего не известно и предложили обратиться с запросом в Минздрав.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались семь человек, в том числе ребенок. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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