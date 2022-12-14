В среднем, грузчики зарабатывают до 80 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие представляют себе образ грузчика не иначе, как подвыпившего мужчины в замызганной «робе». Он может нахамить, разбить ненароком вашу любимую вазу. А еще, ободрать едва ли не до нитки и выставить свою цену «с потолка» за перетаскивание коробок и мебели. Каким образом грузчики могут обманывать заказчиков, «КП-Екатеринбург» рассказал на условиях анонимности сотрудник, который работает сам на себя.

ДО 80 ТЫСЯЧ «НА ХАЛТУРЕ»

Грузчиком я начал подрабатывать с 14 лет, сейчас мне 24 года. Почему я выбрал эту профессию? Все просто, я умею только таскать вещи. Сейчас я диспетчер и грузчик, этакий боец два в одном. На мелкие заказы выехать могу один, а на крупные с коллегами. График у нас свободный.

Хороших специалистов на рынке не так уж и много. Ими можно назвать тех, кто не выходит на смену с больной спиной, не тащит тяжесть, останавливаясь каждые пять метров, и не причитает о том, как ему непросто с похмелья. Иногда, мужчины приходят поддатыми, но чаще всего зажевывают перегар жвачкой и идут выполнять заявку. Также хорошие специалисты это те люди, которые разумно и логично укладывают вещи в авто, а не как получится. Из-за таких сотрудников на нас часто жалуются.

Грузчики получают травмы спины и коленей наиболее часто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день могу получить по пять, а иногда по 16 заявок. Мой заработок в день доходит до двух тысяч рублей. В месяц на «халтуре» мы получаем от 30 до 80 тысяч рублей (зависит от количества заявок). Заработать больше – можно, но придется «лезть из шкуры вон».

Среди наиболее частых причин, по которым заказчики выносят нам мозги: «Мужики слишком медленно работают», «Цена завышена» и так далее.

Еще на стадии разговора я понимаю, каким людям откажу в заявке. Некоторые буквально с первых минут начинают говорить с тобой в приказном тоне и на «ты». Случается, что вы договорились на заявку, а потом внезапно у клиента всплывают еще адреса, на которые нужно выехать. И тут надо делать перерасчет. Был у нас мужчина, который увез рабочих на объект за город, а после работы им платить не стал и на такси их обратно не отправил. Хотя по условиям, он должен был их увезти.

Некоторые сотрудники накручивают цену будучи в пути к клиенту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожалуй, самые наши нелюбимые заявки – вывоз мусора. Особенно строительного. Это пыльно, грязно и травмоопасно. Особенно угрузчиков уязвимы коленки. Удариться можно, когда например, выносишь старую мебель.

Наиболее дорогое, что доводилось разгружать - аппараты УЗИ для клиники. Каждый из них стоил от двух миллионов рублей. Поэтому, с ними пришлось обращаться очень бережно. Разгружали их около часа. Как сейчас помню, за этот заказ 1000 рублей получил.

ВОЗДЕЙСТВУЮТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

На сайтах бесплатных объявлений полно «разводил». Их задача - вытянуть из вас как можно больше денег. Это что-то сродни компьютерным мастерам, которые после переустановки системы берут по сочиненному на ходу прайсу 20-50 тысяч рублей за услуги.

Принцип здесь такой же, они занижают свои цены, чтоб люди «клюнули». На днях была история, как одна женщина обратилась ко мне за расчетом по переезду. Я ей с учетом всех скидок насчитал 10 тысяч рублей. Она сначала подтверждала заявку. А в назначенный день сказала, что у нее откладывается переезд. Но, как оказалось, она просто ушла в другую контору. Там ей выставили ценник уже по факту - в 35 тысяч за переезд.

Иногда им попадаются медленные напарники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обманывают своих клиентов грузчики довольно банально. На вызов приезжают обычные, русскоговорящие парни. Естественно, что при работе по прайсу клиенту вручают договор, в котором не указывают итоговой суммы. Заказчик его подписывает. А по итогу ему назначают условные 1200 рублей за выезд. Плюс по 50 рублей за каждую коробку. Могут считать этажи, которые грузчик проехал на лифте. В общем, в список услуг включают как можно больше опций, по которым грузчики ставят свою цену.

Отсюда по акту выполненных работ появляются пункты «бережная укладка в кузов авто» и прочие услуги. В конце заказчика знакомят с суммами на 40, а то и больше тысяч рублей. Как им совесть позволит, такую цифру и напишут.

Случай из жизни: один заказчик хотел перевезти пианино. Все начиналось неплохо. Его спустили на лифте. Но грузчики потребовали за каждый этаж свою сумму. И по итогу ознакомили владельцев с чеком на 25 тысяч рублей.

Иногда клиенты выпрашивают у грузчиков скидку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давить на заказчиков психологически – любимое дело грузчиков. Когда в машине уже лежат вещи, они едут специально медленно. А когда взволнованный клиент звонит и выясняет в чем же дело, то в ход идут манипуляции: «У вас уже накапало 20 тысяч. И нам нужна предоплата». Естественно, что клиент в шоке, и он не знает где его вещи. Так, он готов выкупать их любым способом, лишь бы доехали.

Обычно, если при переезде портится вещь – это проблема перевозчика. У меня был случай, когда мы платили компенсацию заказчику. Тогда парни загрузили в лифт кухонный гарнитур. Все коробки были разложены как надо, но лифт начал закрываться и коробку с варочной поверхностью повело. Падение было не сильным, однако стекло все – таки разбилось. Так у нас была денежная потеря на 20 тысяч рублей.

Как-то раз нам позвонила женщина, которая столкнулась с тем, что ее вещи разгружали люди в наркотическом опьянении. Часть вещей они уже были не в состоянии унести и вели себя неадекватно. Женщина отказалась и позвонила нам, чтобы мы помогли ей вновь загрузить вещи и увезти.

КАК ВЫБРАТЬ ГРУЗЧИКА?

Обратите внимание на оформление сайта, правильность контактных данных. В случае если логотипы компаний плохо читаемы, а контент с фото на сайте явно был позаимствован со стоковых сайтов, это должно насторожить.

Проверьте, имеются ли у компании брендированные авто и упаковка.

Спросите знакомых о том, какие компании или частные лица занимаются грузоперевозками качественно.

Отзывы в интернете могут быть неправдоподобными. Их также можно заказать, как и продвижение страницы в интернете.

Если у вас дорогая мебель и техника, не пренебрегайте услугами профессионалов, а не частников.