Технологический суверенитет: время делать ставку на инновации

Фото: Илья САФАРОВ

2022 год принес большие потрясения, большие вызовы – и расставил новые акценты. Российское руководство уже неоднократно подчеркивало важность достижения страной технологического суверенитета. Свою лепту в этот значимый процесс вносят технологические предприниматели, а они, в свою очередь, берут «высокий старт» в университетах, где научный и изобретательский креатив и современные бизнес-подходы, будто две реки, сливаются воедино. Где студент не пассивный потребитель знаний, а всесторонне развитая активная личность, которая получает возможность задумать, проработать с экспертами и сделать суперуспешным и суперприбыльным свой технологический стартап. Где можно совместить «два в одном» - стартап и диплом (благодаря федеральной программе «Стартап как диплом»). Где команда опытных профессионалов научит, как вычленить продукт и сформировать образ потребителя, найти инвестора, получить грант, проработать вопросы интеллектуальной собственности. Где школьник сможет сориентироваться в профессии и подготовиться к большому будущему.

Фото: Уральский федеральный университет

Система технологического предпринимательства – то, что делает университет чем-то большим, чем просто учебное заведение. И то, что заметно отличает Уральский федеральный с его развитой Инновационной инфраструктурой и сформировавшейся системой поддержки технологического предпринимательства от многих других вузов страны.

- Уральский федеральный университет и мы, инноваторы, делаем все, чтобы помочь каждому студенту, вне зависимости от его специализации и выбранного направления обучения, осуществить своего рода тест-драйв – попробовать себя в качестве технологического предпринимателя, создать свой высокотехнологичный стартап, первую в жизни компанию, защитить диплом. Очень ценной является возможность продвинуть и развить проект в формате «Стартап как диплом». Согласитесь, продемонстрировать свои знания на основе инновационного бизнес-проекта – это особенный шанс для саморазвития. Эта работа требует от студента погружения, выносливости, углубленности, - рассказывает заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Фото: Уральский федеральный университет

Если поначалу студенты только присматривались к новому формату, то в 2022 году, без преувеличения, он был принят ими «на все сто»: на участие в программе были поданы около ста заявок. Студентов интересовали самые различные темы – «Инструменты поддержки и формы организации технологического предпринимательства», «Информационная система диагностики кризисного состояния через платформы соцсетей», «Разработка и внедрение ИС продвижения эксклюзивной продукции в условиях цифровой трансформации экономики», «Разработка и исследование системы управления группой электроприводов штанговых глубинно-насосных установок» и др.

Одновременно в 2022 году инноваторы УрФУ активно включились в работу «Платформы университетского технологического предпринимательства» (университет выиграл все пять конкурсов проекта), которая подняла уровень работы с техпредпринимательством на новую высоту.

- Студент получает возможность разобраться, его ли она, тематика технологического предпринимательства, или не его. На первой стадии это предполагает участие в работе «Предпринимательской точки кипения», поучаствовать в деятельности которой могут тысячи ребят. Если студент понимает, что его, действительно, заинтересовало технологическое предпринимательство, то он может воспользоваться форматом Инновационного дайвинга, когда в течение нескольких дней происходит погружение в проектную среду: ребята формируют команды, учатся коммуникации, генерации идей. Следующий большой шаг – создание своего бизнеса в формате акселерационной команды под руководством наставника, ментора, который помогает сформировать и презентовать продукт. Затем ребята начинают участвовать в региональных и федеральных грантовых конкурсах, таких, например, как «УМНИК» Фонда развития инноваций, - отметила Надежда Терлыга.

Фото: Родион НАРУДИНОВ

Еще один новый для студентов федеральный формат – стартап-студий, одна из которых появилась в УрФУ.

- Стартап-студия УрФУ зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Учредителями являются Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Технопарк высоких технологий Свердловской области и УрФУ. Основная задача стартап-студии – создание и развитие стартап-компаний, вывод их на рынок, капитализация и последующая продажа. Важный отличительный признак студии: она формируется только на определенный срок, 10 лет, - рассказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

К 2031 году стартап студия должна реализовать все свои активы, а полученный доход распределить между учредителями. За это время студия должна создать, вывести на рынок и продать свою долю в уставном капитале 61 предприятия. Это инновационно-технологические бизнесы, продукты которых высокую наукоемкость и востребованы рынком.

Фото: Уральский федеральный университет

- Объем денежных средств, поступивший в распоряжение стартап-студии УрФУ, должен быть инвестирован в деятельность стартап- компаний до 2027 года. Инвестирование будет проходить в 2 этапа: на первом этапе 2022-2024 гг должны быть вложены средства, предоставленные учредителями, на втором этапе 2025-2027 гг происходит реинвестирование части прибыли стартап- студии и привлечение дополнительных частных инвестиций. Общая сумма инвестиций может составить порядка 400 млн. рублей, - подчеркнул Сергей Кортов.

При формировании стартап-проектов и команд стартап-компаний действует принцип 1 к 10. Для того, чтобы создать одну инвестиционно привлекательную компанию из 3-5 человек, нужно найти и проработать не менее 10 проектных предложений, привлечь не менее 50 мотивированных человек «на входе». Из этой массы идей и людей обычно выкристаллизовывается одна команда, один проект и одна история успеха.

Команда стартап-студии УрФУ уже зарекомендовала себя, приняв участие во Всероссийском форуме стартап-студий, который стал первым масштабным мероприятием «Платформы университетского технологического предпринимательства». Всероссийский форум стартап-студий собрал в Центре событий РБК (г. Москва) представителей 164 университетов, органов госуправления, бизнесменов, инвесторов и, конечно, вузовские стартап-команды.

Фото: Уральский федеральный университет

- Замысел «Платформы университетского технологического предпринимательства» был в массовой подготовке студентов к такому особому виду деятельности, как технологическое предпринимательство. Это небольшой процент от общего количества предпринимателей в обществе, примерно от 1 до 5%. Но эти люди меняют мир. Они добиваются того, чтобы на рынке появлялись уникальные продукты за счет экономических эффектов, — заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что современный вуз немыслим без взаимоотношений с бизнесом, ведь «…у него сегодня одна из миссий — превращать идеи в технологии».

Одним из ключевых мероприятий форума стала пленарная сессия «Университетское технологическое предпринимательство на карте инновационного развития страны до 2030 года». Ключевым вопросом сессии стал вопрос о роли Платформы в создании сообщества молодых технопредпринимателей.

- Форум был очень информативным и полезным для команд стартап-студий. На нем были обозначены основные векторы и перспективы нового федерального проекта - «Платформы университетского технологического предпринимательства», а представители университетов еще раз убедились, что за технологическим предпринимательством, студенческими стартапами – будущее. Ведь сегодня вопросы импортозамещения, развития технологических инициатив, стартап-команд актуальны, как никогда, - резюмировал руководитель стартап-студии УрФУ, директор Фонда развития инноваций УрФУ Эдуард Москаленко.

Среди ярких достижений инноваторов в 2022 году, помимо эффективного участия в проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства», - организация трека «Передовые производственные технологии» образовательной программы Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», проведение эффективных акселераторов для партнеров – ООО «Евраз» и Группы Синара, организация панельных дискуссий на площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022» (под патронажем Министерства науки и высшего образования РФ).

- Секрет успеха УрФУ – в многолетней и последовательной работе по формированию системы технологического предпринимательства, среды, благоприятной для появления прорывных инновационных проектов и развития стартап-команд. 2022 год показал: инноваторы УрФУ готовы к любым вызовам и, конечно, к тому, чтобы поддержать формирование технологического суверенитета нашей страны. И это наше большое достижение, которым можно гордиться, - подытожила заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Для справки:

Инновационная инфраструктура УрФУ работает с 2010 года. Инновационная инфраструктура инициирует, поддерживает и развивает инновационные проекты; выводит на рынок технологические стартапы; создает эффективные инновационные производства; способствует развитию талантливой молодежи, обладающей проектным мышлением и предпринимательскими способностями; формирует экосреду технологического предпринимательства.

Формат «Стартап как диплом» предполагает защиту стартапа в качестве выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР может представлять собой как идею, так и готовый бизнес-проект (с юридическим лицом и сформированной командой). Программа «Стартап как диплом» направлена на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. В УрФУ программа «Стартап как диплом» стартовала в 2020 году.

Акселератор УрФУ — это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие бизнес-проектов (стартапов) различной направленности на любых стадиях разработки. Продолжительность Акселератора составляет 2,5 месяца. Программа направлена на глубокую проработку инновационных технологических проектов, создание МИП, вывод стартапов на рынок.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Цель федерального проекта — формирование плеяды серийных предпринимателей, людей, массово запускающих новые бизнесы. Ключевой показатель федерального проекта — вывести в экономику из университетов 30 тыс. технологических предпринимателей к 2030 году.