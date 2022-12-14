В Екатеринбурге загорелась очередная многоэтажка

Из дома эвакуировали десятки человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около полудня 14 декабря произошел пожар по адресу улица Амундсена, 57. Здесь загорелась квартира на 6-м этаже. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из-за возгорания в подъезде многоквартирного дома произошло сильное задымление. Через несколько минут после поступления сигнала на место стали прибывать пожарные расчеты. К этому моменту часть жильцов эвакуировались самостоятельно.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:57. На площади пять квадратных метров горели домашние вещи в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома. Огнеборцами по лестничным маршам эвакуированы 7 человек, в том числе 3 детей. Еще 6 человек были спасены с помощью масок дыхательного аппарата, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по региону. В результате пожара один человек пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение.

Через 15 минут после поступления тревожного сообщения огонь удалось локализовать, через минуту открытое горение было ликвидировано. На месте работали 17 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники, уточняют в МЧС.

Напомним, что 28 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на Чайковского, 12. Во время ЧП погибли два человека.

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