Как начнет действовать единый для всех налоговый счет с января 2023 года

Единый налоговый счет - это электронный кошелек, из которого можно платить любые налоги для физических лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года все налогоплательщики в России переходят на новую систему оплаты налогов. Для каждого человека будет заведен единый налоговый счет. Систему уже проверили на в виде института единого налогового платежа физического лица на протяжении последних трех лет. Сейчас он станет обязательным и для других налогоплательщиков. «Комсомолка» расскажет, что это такое и как это может на вас повлиять.

Что такое единый налоговый счет (ЕНС)

Единый налоговый счет – это электронный кошелек, из которого можно платить практически любые налоги. В 2023 году единый налоговый счет будет действовать для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

До этого систему уже опробовали для физических лиц и были впечатлены результатами. По словам начальника отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Артема Балюры, после введения новой системы налоговая дисциплина значительно улучшилась. При изучении проблемы того, что налоги оплачиваются не так быстро, как хотелось бы, выяснилось, что людям было неудобно платить налоги по множеству реквизитов. Бывало и такое, что деньги были внесены, но «висели» из-за того, что человек неправильно указал одну цифру в реквизитах. Но теперь алгоритм уплаты налогов поменяется.

Какие налоги нельзя заплатить через единый налоговый счет (ЕНС)

Исключения сделаны всего для двух позиций: утилизационный сбор и НДФЛ с патентов на иностранных граждан.

Как оплачиваются налоги через единый налоговый счет (ЕНС)

Необходимо внести нужную сумму на свой единый налоговый счет. От налогоплатещика требуется только его ИНН и определенная сумма. Дальше все делает система.

Порядок оплаты таков:

1. Задолженности по более ранним срокам

2. Текущие платежи по налогам и взносам

3. Пени

4. Проценты

5. Штрафы

Как завести единый налоговый счет (ЕНС)

Для этого вам ничего не надо делать. Никаких заявлений отправлять тоже не надо. Налоговые органы сами собирают необходимые данные и вносят их в единую систему.

Инспекторы обещают, что переход будет незаметным для обычных пользователей.

Что отображается в едином налоговом счете (ЕНС)

Единый налоговый платеж – все перечисления на счет

Совокупная обязанность – общая сумма налогов, авансовых платежей, страховых взносов, сборов, пеней, процентов, штрафов, начисленная к уплате государству. Она может быть отрицательной (при долгах), нулевой и положительной (если у налогоплательщика есть переплата).

Каковы сроки подачи отчетности и уплаты налогов

Ранее налогоплательщикам приходилось держать в уме множество дат для уплаты определенных категорий налогов. С января 2023 года осталось только два срока. До 25 числа каждого месяца необходимо сдавать отчетность. До 28 числа каждого месяца необходимо платить налоги. Если на счете недостаточно средств, пени начисляются уже со следующего дня и до того момента, как весь долг будет погашен.

Что можно сделать с переплатой

В первом случае ее можно оставить и оплатить этими средствами налоги в дальнейшем. Во втором случае можно оплатить этими средства долги другого налогоплательщика. Для этого достаточно лишь поручение налогоплательщика.

Можно ли вернуть переплату

Можно. Для этого надо написать заявление. При поступлении заявления деньги вернут на следующий день. Разблокировка счета также произойдет на следующий день.

Как решать вопрос с возвратом деньги, если не согласен с начислением налога или было ошибочное начисление.

Сначала нужно решить спорную ситуацию. Если она решится в пользу налогоплательщика, то на счете появится положительный остаток на счете налогоплательщика. Если остатка на счете нет, значит, пока спор не решен. Вернуть ничего в этом случае нельзя. Прежде чем вернуть сумму, надо подтвердить факт наличия переплаты и разрешить спор.