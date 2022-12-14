Свердловские силовики готовы заплатить по миллиону рублей за преступников с Украины

Фото преступников на сайте ГУ МВД по Свердловской области. Фото: пресс-служба ведомства

В Свердловской области силовики объявили в розыск двух граждан Украины. На официальном сайте ГУ МВД России по региону в списке особо опасных преступников оказались 28-летний Сергей Величко и 26-летний Константин Немичев из Харькова. Их разыскивает ФСБ.

- В ходе предварительного следствия установлено, что разыскиваемый пытал российских военнослужащих и убивал их с особой жестокостью, - указывается в ориентировках на сайте свердловского Главка.

За помощь в поиске и поимке разыскиваемых преступников в ведомстве назначено вознаграждение – по миллиону рублей за каждого.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что фигуранты по уголовному делу объявлены в международный розыск, входят в список «10 особо опасных разыскиваемых преступников» и арестованы заочно.

Известно, что Сергей Величко и Константин Немичев являются командирами украинского национального батальона. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступниках, просят обращаться по телефонам: 02 (102) или +7 (495) 667-72-14.