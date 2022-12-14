Юбилейный портал: к 300-летию Екатеринбурга запустят специальный ресурс

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

– Во второй половине декабря в Екатеринбурге мы запускаем в тестовом режиме сайт, посвященный 300-летию уральской столицы, - заявил глава города Алексей Орлов.

По словам градоначальника, этот ресурс станет главной площадкой по продвижению празднования 300-летия Екатеринбурга как внутри города, так и за его пределами. Сайт станет полезным сервисом, где журналисты, жители и гости города смогут получать информацию о нашем большом юбилее и исторических вехах столицы Урала.

- Хотелось бы, чтобы горожане каждый день заходили на сайт 300-летия Екатеринбурга за новым фактом или интересными событиями, или посмотреть уникальные фотографии, - отметил Алексей Орлов. - Каждый найдет здесь информацию по интересам. Сайт будет включать в себя такие разделы, как «Жителям», «Афиша», «О событии», «Туристам», «Друзья города», «Спецпроекты» и другие.

Например, в разделе «Жителям» екатеринбуржцы смогут познакомиться с важными проектами по повышению качества жизни, которые реализуются в Екатеринбурге к предстоящему 300-летию – о развитии объектов культуры, здравоохранения, спорта, а также о благоустройстве общественных территорий и многом другом.

В разделе «Афиша» можно будет найти календарь мероприятий: когда, где и для какой аудитории будет проходить то или иное юбилейное событие.

Кроме того, на портале будет предусмотрена форма обратной связи «Предложи событие». Это позволит организациям и городским сообществам включить свои мероприятия в программу праздника. Также екатеринбуржцы смогут сами загружать в разделы сайта аудиофайлы, видеофайлы, документы, создавать фотогалереи.

Также будет доступна мобильная версия сайта, которую адаптируют под технологию непрерывного скроллинга: для просмотра страниц не нужно совершать большого количества действий, заходя в разделы меню достаточно прокручивать страницу, плавно перемещая текст и изображения как по вертикали, так и по горизонтали, а через кнопку «Показать еще» будут выдаваться новые карточки с текстами и фото.

С марта 2023 года все активности виртуальной площадки перейдут от тестового формата к полноценной работе.

Напомним, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга планируется провести ряд мероприятий, ставших уже традиционными: «Ночь музеев», «Уральская ночь музыки», Венский фестиваль музыкальных фильмов, а также специальных проектов. Один из них расскажет о создании и жизни уральской столицы в уникальном формате – посредством цифровых инсталляций на воде и зданиях.