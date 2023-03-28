Мать рассказала, как чувствует себя ее дочь, которую атаковала огромная собака

У шестилетней Алисы остались рубцы и шрамы после укуса. Фото: предоставила Анастасия Кочетова

Следственный комитет Полевского возбудил уголовное дело из-за происшествия в питомнике. 19 февраля 2023 года здесь во время детской экскурсии собака укусила шестилетнюю девочку. Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

О том, как сейчас чувствует себя пострадавшая девочка «КП-Екатеринбург» рассказала мама Анастасия Кочетова.

«УЛЫБАЛАСЬ В ЛИЦО»

По словам Анастасии, экскурсия в питомник собак «Эльбрус» была запланирована за несколько недель до поездки. В тот день, 19 февраля, ее шестилетняя дочка Алиса каталась с горки. В какой-то момент ледянка вынесла ее прямиком к собаке, которая сидела на цепи у подножия.

- Моя дочь каталась не одна, группу сопровождали взрослые. Они смотрели за детьми. В детском комплексе, где расположена горка, собака без намордника сидела на цепи. Никаких ограждений от нее не было не предусмотрено. Когда дочь влетела в собаку, то она укусила ее за лицо. Моя дочь сильно заревела. Из ран сочилась кровь. Но владельцы питомника не вызвали скорую, не останавливали развлекательную программу и просто продолжили заниматься своими делами, - вздыхает Анастасия Кочетова.

Девочка во время катания врезалась в собаку. Фото: предоставила Анастасия Кочетова

Узнав о случившемся, родители Алисы сразу приехали в питомник. По словам мамы, собаку только спустя 40 минут убрали с подножия горки.

- У руководителей изначально был отрицательный настрой. Нас убеждали, что ребенок скатился с горки и получил травму об лед. Руководитель стояла и улыбалась мне в лицо, уверяя, что собака дружелюбная и не могла напасть на ребенка. Мне предъявили ветпаспорт, сведения о вакцинации, - продолжает Анастасия.

Раны пришлось зашивать. Фото: предоставила Анастасия Кочетова

Родители отвезли Алису на прием в детскую больницу №9. Хирурги поставили ребенку диагноз: укушенные раны щечной области. Увечья, которые получила Алиса, пришлось зашивать. Они заживали несколько недель. За это время девочке пришлось пропустить тренировки по хоккею, чтобы восстановиться. По словам мамы девочки, она не получала извинений от представителей питомника.

ОТМЕТИНА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Лечение у Алисы не прекращается даже сейчас. Мама возит дочь на приемы к психологу, а также на физиолечение. А вместо потраченного времени на ожидание в очередях, Алиса бы могла с успехом тренироваться.

- Произошедшее до сих пор тяжело переживает вся семья. Пользуемся дорогими кремами, а еще Алиса под наблюдением у хирурга. Дочь по-прежнему эмоционально не стабильна, у нее перепады настроения. Также теперь боится животных. Для Алисы большой стресс увидеть собаку в подъезде или лифте, - уверяет Анастасия. - Девочка плохо спит по ночам и мучается от кошмаров. Рубцы на коже очень грубые, синюшные. Это обезображивание и отметина на всю жизнь, которая, увы, не рассосется.

Под глазом также остались следы укуса, которые причиняли Алисе дискомфорт . Фото: предоставила Анастасия Кочетова

В питомнике «КП-Екатеринбург» не стали рассказывать подробности произошедшего. Однако добавили, что мама пострадавшей девочки на связь с ними не выходит. Теперь в проблеме разбираются юристы.

- Из следственного комитета мне не звонили и не вызывали. Пока мы не в статусе потерпевших. Я не вижу смысла общаться с представителями питомника. У меня одна цель, чтоб все питомники и подобные места обратили внимание на меры безопасности. Продумывали все до мелочей. Пускай больше не страдают дети, да и взрослые тоже. - рассказала мама Алисы.- Прошу уделить отдельное внимание условиям содержания животных. Не исключено, что собака чувствовала стресс, в том числе из-за нахождения на цепи. Такое размещение в детской зоне собак, на мой взгляд, неуместно и нарушает санитарные нормы. Ведь собаки тут же рядом с горкой испражняются.

Теперь семья планирует добиться возмещения за причиненный вред здоровью девочки. В этом году шестилетняя Алиса будет посещать врачей и восстанавливаться. Из-за происшествия даже пришлось перенести зачисление Алисы в школу на следующий год.

- По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе, которого допрашиваются свидетели, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выполняются иные процессуальные действия, - сообщает пресс-служба областного СКР.

На звонки и сообщения корреспондента «КП-Екатеринбург» руководитель питомника Алина Минкликаева не ответила.