В небоскребе Екатеринбурга солидный мужчина украл мыло из туалета и попал на камеры видеонаблюдения

Мужчина выломал сначала один бутылек и положил его в карман куртки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в бизнес-центре «Высоцкий» произошли сразу два курьезных инцидента. На 37-м этаже в ночь на 28 марта один мужчина пытался унести мыло из уборной в небоскребе, а второй сломал кран и сбежал, при этом оба попали на записи с камер видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как солидный мужчина выламывает сначала один бутылек и кладет его в карман куртки, а чуть позже ломает дозатор. Уже через несколько секунд незадачливый злоумышленник покинул место происшествия.

В эту же ночь еще один посетитель помыл руки и с силой оперся на кран, сломав его, он пытался его починить, но у него ничего не вышло, поэтому ему пришлось уносить ноги.

Фото: скриншот видео

Примечательно, что похожий случай уже происходил в «Высоцком» в декабре 2021 года. Тогда менеджеры смены также обнаружили пропажу мыла. Как рассказали сотрудники ресторана, с такой кражей они столкнулись впервые. Кроме того, в этом туалете недавно сделали ремонт и поставили новые дозаторы.

- Менеджер рассказал, что из туалета пропало мыло. Затем они пришли к охраннику смотреть записи с камер видеонаблюдения. Смотрим, а там был солидный мужчина, который до этого сидел в компании мужчин в ресторане. После того как они стали расходиться, он пошел в туалет и мыл руки без мыла. Не знаю, как он снял дозатор, потому что все было прикручено. Затем он поставил к себе в портфель бутылочку с мылом, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в ресторане «Влади».