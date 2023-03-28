«Обмотали скотчем»: школьнику, над которым издевались сверстники, принесли извинения

У пострадавшего школьника под глазами остались синяки. Фото: читатель «КП»

В Верхней Синячихе в минувшие выходные школьники издевались над 15-летним сверстником. Они обмотали его с ног до головы скотчем, а после били руками по лицу. Этот инцидент банда из пятерых подростков попутно снимала на телефоны, сопровождая нецензурной бранью. Друг пострадавшего подростка Константин Шолохов (имена и фамилии героев публикации изменены – прим.ред.) рассказал «КП-Екатеринбург» о возможных причинах произошедшего.

ХОТЕЛИ ЗАСТУПИТЬСЯ ЗА ДРУГА

На видеоролике, который опубликовало информагентство ЕАН видно, как парни издеваются над обмотанным скотчем парнем. Они хватают его за шею, пытаются стащить с него штаны, а в конце сбрасывают с дивана. При этом, слышно, как пострадавший парень просит обидчиков прекратить пытки. Но те лишь хохочут и требуют от него встать. На второй записи видно, как парень в следах от липкой ленты стоит на улице. А затем, один из подростков бьет его с размаху рукой по лицу, после чего пострадавший скрывает лицо рукой и уходит от них.

Известно, что Георгий (пострадавший школьник) учится в восьмом классе. По словам друга, отец пострадавшего мальчика приходил в школу, чтобы поинтересоваться о том, как к его ребенку относятся другие школьники.

- Раньше они нормально общались с Георгием. Они не были его близкими друзьями, но и не обижали его. В той компании было пятеро ребят, они одногодки Гоши. Не могу сказать, что они какие-то дерзкие, увлекаются мототехникой, - рассказал «КП-Екатеринбург» Константин Шолохов.

Самого пострадавшего парня характеризуют как спокойного и неконфликтного.

- Не знаю, почему Георгий позволил себя так унизить, он же сильный. Теперь у него на лице синяки. Известно, что за помощью он не стал обращаться, - продолжает Константин.

Также известно, что расправа происходила в доме одного из обидчиков, которого мы назовем Александр. Предварительно, так они хотели отомстить 15-летнему подростку за своего друга Николая.

- Один парень рассказал мне, что Гоша сам в тот момент спровоцировал агрессию. Гоша накинулся на Николая со спины. А приятель того парня, которого обидел Гоша хотел с ним разобраться. Тогда они начали снимать, как мстят за своего друга Гоше. При этом, Николай никаких травм не получил, - уверяет Константин.

Сверстники хотели отомстить пострадавшему за то, что он обидел их друга. Фото: читатель «КП»

ЗАСТАВИЛИ ИЗВИНИТЬСЯ НА ВИДЕО

Видеоролик обидчики начали распространять среди знакомых. Однако, старшие товарищи вызвали парней на разговор.

- Взрослые парни, которым от 20 лет поймали обидчиков Гоши. Решили поговорить с ними и заставили их удалить все видео, на которых они издевались над ним. Затем они потребовали от нападавших извинений в адрес Гоши. Те записали для него видеоролик, на котором каждый из них просил прощения за произошедшее. Георгий с ними встретился и сказал, что принял их извинения. Между собой парни разрешили конфликт, - говорит Константин.

В пресс-группе полиции Алапаевска говорили, что проводится проверка по факту инцидента. Также сообщали, что пострадавший не получил серьезных травм. Мальчик не нуждался в госпитализации.

- Факт был зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений граждан о происшествиях дежурной части Алапаевского отдела полиции. Проверка по данному факту была поручена службе по делам несовершеннолетних. Личности подростков, участвовавших в конфликте, уже установлены. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - ответили в МО МВД «Алапаевский».

Ранее, в интернате Североуральска произошло жесткое избиение девочки-подростка. Ее дерзкая девушка избивала по лицу ногами. А другие воспитанницы снимали происходящую схватку на телефоны.