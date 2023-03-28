Где и когда пройдет «Тотальный диктант» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2023 году

В 2023 году "Тотальный диктант" в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будут писать по три тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юбилейный, 20-ый по счету, «Тотальный диктант» запланирован на апрель. Впервые после пандемии акция состоится на всех континентах мира, даже на арктических станциях. Организаторы сообщают, что «Тотальный диктант» и тест «TRUD» для тех, кому русский язык не является родным, пройдут в 41 стране мира: 600 городов России и около сотни городов по всему свету.

Для Свердловской области 2023 год является особенным – Нижний Тагил был выбран столицей «Тотального диктанта» России. Учитывая особый статус уральского города, «Комсомолка» расскажет, как пройдет «Тотальный диктант»-2023 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Тотальный диктант»-2023 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле: дата, площадки, тема, регистрация

«Тотальный диктант»-2023: дата проведения

Акция пройдет 8 апреля.

Она будет организована на очных площадках, а также в режиме онлайн.

Весь день команда проекта будет вести трансляцию по всем площадкам проекта. Вещание продлится 18 часов, 2 часа будет посвящено площадке в Тагиле. В это время можно будет написать диктант под диктовку автора текста «Тотального диктанта»-2023 Василия Авченко. Он летит в Нижний Тагил, чтобы выступить с текстом в столице акции в 2023 году.

«Тотальный диктант»-2023: автор года и текст года

В 2023 году автором года «Тотального диктанта» стал дальневосточный журналист, писатель Василий Авченко. Его текст посвящен путешественнику и военному востоковеду Владимиру Арсеньеву.

«Тотальный диктант»-2023 в Екатеринбурге: площадки и чтецы

Координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов сообщил, что в 2023 году акция пройдет в 24 населенных пунктах региона.

В Екатеринбурге будет открыто 30 площадок «Тотального диктанта».

Самая большая площадка будет находиться в Демидовском зале Уральского федерального университета на пр. Ленина, д. 51.

В «Коляде-театр» (пр. Ленина, д.97) читать диктант будет драматург Николай Коляда.

На базе библиотеки Белинского (ул. Белинского, д. 15) «Тотальный диктант» будет вести министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В музейном комплексе «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, д. 11) диктовать текст будет заместитель главы города Екатерина Сибирцева.

Площадками акции стали музеи, театры, университеты, библиотеки города. Среди участников акции будут проведены розыгрыши призов, а отличников наградят в торжественной обстановке.

«Тотальный диктант»-2023 в Нижнем Тагиле: площадки и чтецы

Столицей «Тотального диктант» в 2023 году стал Нижний Тагил.

По словам руководителя социокультурных проектов фонда «Тотальный диктант» Ольги Сусловой городская команда проделала очень большой путь. Сначала команды подают заявки, а центральный штаб решает, подходит ли город по следующим критериям: опыт проведения «Тотального диктанта», филологи, которые работают в городе, сама команда. Первоначально отбор прошли 8 городов.

После защиты проектных работ перед жюри в финал вышли 4 города: Нижний Тагил, Калининград, Омск и Мурманск.

По результатам народного голосования среди проектов победителем стал Нижний Тагил.

- Это первый случай, когда победил не региональный центр. До этого победу одерживали столицы стран, где шел «Тотальный диктант», к примеру, Таллин, либо крупнейшие города в регионах России как Владивосток. Победа Нижнего Тагила имеет большое значение для всех городов акции. Мы понимаем, что неважно, сколько людей живет в городе, а важно как городская команда и сами жители города относится к «Тотальному диктанту». Тагильская команда полностью развеяла стереотипы о городе в наших глазах и в глазах нашей аудитории. Мы увидели, что это не только заводское сердце России, но и хороший, большой, развитый город страны, - отметил исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

- Демидовский железоделательный завод, где выступит автор года Василий Авченко, поразил нас атмосферой, запахами. Такая площадка среди столиц «Тотального диктанта» вряд ли повторится, - дополнила Ольга Суслова.

В Нижнем Тагиле будет открыто 35 площадок для трех тысяч тагильчан.

В «Тотальном диктанте» будет участвовать Лисьегорская башня (ул. Лисьегорская, д. 1а) – самый маленький музей страны. Диктант там будут писать два человека. Читать для них текст будет драматург Анна Богачева.

В Драматическом театре Нижнего Тагила (пр. Ленина, д. 33) будет открыта самая большая площадка. Для 300 участников акции диктовать текст будет заслуженный артист России Игорь Булыгин.

На музыкальной площадке, в доме Булата Окуджавы (ул. Карла Маркса, д. 20а) , чтецом стал директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург.

На исторической площадке, Демидовской даче (ул. Красногвардейская д. 5а), диктант будет вести глава города Владислав Пинаев.

Православная гимназия (ул. Совхозная, д. 7) обещает, что участники акции будут писать диктант перьевыми ручками за конторками.

В Политехнической гимназии (ул. Тагилстроевская, д. 1а) участников диктанта встретят пирогами и угощениями в «Тотальной чайной».

Железоделательный завод Демидова в Черноисточинске (ул. Кирова, 2а) – это главная площадка «Тотального диктанта». Его будет вести автор года Василий Авченко. В этот день на площадке выступит фольклорная группа «Соловейчик» и состоится ярмарка уральских народных промыслов.

«Тотальный диктант»-2023: регистрация

Регистрация на акцию начнется с 29 марта 2023 года.

Чтобы посетить очную площадку в день акции, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте акции «Тотальный диктант» https://totaldict.ru

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