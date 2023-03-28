«Больше пофигизма»: мама семерых детей, четверо из которых приемные, рассказала, как все успеть

Семейное фото в первое лето после оформления опекунства. Фото: Оксана Тихонова

В семье Оксаны и Василия Тихонова никогда не бывает тихо, ведь в доме живет сразу семь детей! Трое ребятишек кровные, а четверо приехали из ресурсного центра города в Ленинградской области, и все они между собой родные.

Сейчас в дружной семье из села Фомино царит взаимопонимание, любовь и поддержка. По началу, признается Оксана, были трудности самого разного характера, даже банальная «дележка» комнаты у старших девочек. Опытная мама рассказала «КП-Екатеринбург» как справиться с детьми и управиться с домашними делами.

«СМОТРЯТ ТАК, СЛОВНО Я ВЫГУЛИВАЮ СЛОНА»

Четверо детей обрели семью два года назад, в конце мая 2021 года, вышло это почти случайно. Самая старшая – Диана, приемная дочка, ей уже 15 лет. Кровному сыну Савелию 14 лет, родной дочке Милославе 12 лет. Усыновленному Эдуарду сейчас - 11, его брату Игорю семь лет. Самым младшеньким, приемному Алексею и кровному Елисею по пять лет.

- Мы изначально с мужем хотели усыновить ребенка. Думали, что сделаем это, когда подрастут наши дети. Но случайно увидели анкету четырех детей в одной из соцсетей. Буквально через два или три дня стали искать школу приемных родителей в Екатеринбурге. Мы знали, что никаких других детей рассматривать не будем, настолько эта анкета запала нам в душу, возникла четкая мысль «эти дети – наши дети», - вспоминает Оксана.

Тихоновы познакомились с ребятами в середине апреля. Уже в июне статус опекунства удалось подтвердить официально. Оксана вспоминает, что тогда первая реакция у окружающих вызвала удивление.

- У всех на уме вопросы «Зачем четверых? Вы что, с ума сошли?» У людей все равно есть установки в голове, что детей забирают в семью ради выгоды. Поэтому, когда я записывала ребят в детский садик и школу, я говорила, что это просто мои племянники, - говорит многодетная мама.

Сама Оксана считает, что социальные пособия не такие уж и большие. По ее словам, на троих приемных приходит по 12 тысяч, а на одного мальчика – 11 тысяч рублей. Каждый год семья отсчитывается перед опекой: куда и на что деньги были потрачены.

Родственники после первой волны удивления настрой семьи поддержали. Вопрос «зачем» звучал, но негатива не было. Родные и близкие друзья Тихоновых ребят приняли хорошо.

- Сейчас, когда выходим погулять всей семьей, на нас смотрят так, словно я выгуливаю слона. Даже в Сочи, куда мы недавно ездили отдыхать, людям становилось немного дико. Каждому встречному мы конечно не говорим, что мы приемная семья, - смеется Оксана.

Все семь ребят семьи Тихоновых в Сочи. Фото: Оксана Тихонова

ДЕВОЧКИ ДЕЛИЛИ КОМНАТУ, А МАЛЬЧИКИ «СПЕЛИСЬ» СРАЗУ

Кровные дети большой семьи очень ждали появление сестры и братиков. Оксана рассказывает, что осознано или нет, все трое понимали всю ответственность, но «притирка» все-таки была.

- На тот момент мне казалось, что адаптации, к которой нас готовили в школе не было: все было гладко и ровно. Мы готовились к худшему. Спустя два года могу сказать, что адаптация все-таки была, - рассказывает приемная мама.

Притирались друг к другу девчонки. Оксана вспоминает, что у них была борьба за комнату, вплоть до споров насчет где чьи полочки, но серьезных конфликтов не было.

- Старшие дочки абсолютно разные: Милослава очень активная, Диана куда спокойнее. Я их приучила все решать разговорами. С мальчишками тоже было все решаемо с помощью слов. Малышам в этом плане намного было проще. Младший кровный сын быстро «спелся» с младшим приемным. Повезло, что адаптация и знакомство было летом. Мы много времени проводили на улице, вскоре дети стали вместе кататься на велосипедах, играть в уличные игры.

Старшие дочки Диана и Милослава вместе с мамой. Фото: Оксана Тихонова

Одной из проблем, с которыми столкнулись родители, стали обманы. Оксана рассказывает, что у ребят из детских домов часто из-за страха перед наказанием есть перекладывание вины на другого. Но к этому супруги были готовы, и сейчас дети уже отучились от этой привычки.

«ПОФИГИЗМ», ГРАФИК УБОРКИ И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ

Обычный будний день у родителей семерых ребят проходит на колесах: отвезти младших в садик, старших в школу, не забыть заехать в магазин. В этом круговороте, признается Оксана, стало совсем не до генеральной уборки.

- На самом деле, я не знаю, справляюсь я или нет. Где эта грань, по которой можно сказать, справляется ли мама с уборкой или нет? – смеется Оксана. - Могу сказать, что «пофигизма» стало больше, лишний раз не заглядываю к ним в комнаты. Порядком сейчас некогда заниматься. Обычный рабочий день, если это не каникулы, состоит из разъездов.

Старшие на учебу уезжают на школьном автобусе из соседнего поселка, до которого их надо отвезти. По утрам это делает папа, попутно довозя младшеньких в детский сад. С обеда задача развоза лежит уже на маме, так как один из ребят учится во вторую смену. В перерывах Оксана заезжает в магазин за покупками. Глава семейства в это время работает удаленно.

- Безусловно, дети нам помогают. В прошлом году у нас был график уборки среди старших детей. В нем было мытье посуды, уборка кухни перед сном, готовка. Если они видят, что я не успеваю, то дежурный всех организует и придумывают, что готовить, - говорит опытная мама.

Младшие дети семьи Тихоновых. Фото: Оксана Тихонова

Сейчас график ушел в прошлое. Если кто-то из ребят видит, что нужно что-то сделать, то просто этим и займется. Среди обязательных правил: сразу мыть за собой посуду. Мальчики запускают робот-пылесос, девочки могут развесить белье после стирки. Оксана знает, что при желании каждый идеально наведет порядок в своей комнате.

Многодетная мама уверена, что они с мужем справляются благодаря своей мотивации. Для них важно было подарить семью детям, которые не знали, что в них бывает любовь. В шутку говорит, что таким же отчаянным поможет «безумие и отвага».

- За два года опускались руки, прошлое лето было очень трудным. Нас спасла наша мотивация. Дело в том, что у нас в семье все друг друга любят, и мы счастливы. Поэтому нам хотелось подарить это кому-то еще. Показать, что бывают любящие семьи. И дети на себе это ощутили, о чем говорят старшие. Самое большое, чему нас научили эти ребята - принятию. Они уже сформированные личности и менять их под себя не приведет ни к чему хорошему, - заключает Оксана.

Общее фото всей семьи. Фото: Оксана Тихонова

Сейчас каждый ребенок в дружной семье нашел свое хобби. Диана, старшая, спокойная по характеру, ушла из спорта в активную школьную жизнь и учебу. Милослава, напротив, самая неугомонная: занималась танцами, увлекается фигурным катанием и воздушной гимнастикой, да и нынешних тренировок ей мало. Самые младшенькие мальчики просятся на танцы, а старший сын – хоккеист, за ним тянется семилетний Игорь. Средний, Эдуард, в спорте себя не нашел и полюбил процесс приготовления пищи. Говорит родителям, что хочет стать поваром.

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